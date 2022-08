Cresce velocemente questa pianta fiorita da siepe che sopporta la siccità

Il giardino di ogni casa se ben curato e ricco di vegetazione può diventare davvero meraviglioso e attirare ammirazione e invidia di passanti e vicini. Importante sarà organizzare perbene il giardino e avere un bel prato verde e tagliato. In particolare però bisognerà puntare sulla scelta delle piante da posizionarvi.

Saranno queste infatti a riempire principalmente lo spazio antistante e retrostante la nostra abitazione e dare un tocco in più. Maggiore sarà la varietà e migliore sarà il risultato finale. Dunque fondamentale scegliere piante di diversi tipi e dimensioni, da decidere in base alla potenziale postazione. Naturalmente non bisognerà trascurare la creazione di siepi.

Caratteristiche

Le siepi sono perfette per creare divisioni tra i vari spazi o per contornare la nostra proprietà e assicurarci una certa privacy. Diverse sono le piante profumate e fiorite che riparano dagli sguardi dei vicini pettegoli.

Tra le varie ne esiste una davvero spettacolare, la Buddleja. Oltre a essere particolarmente ornamentale, ha anche un particolare vantaggio. Infatti, cresce velocemente questa pianta fiorita da siepe, il che significa non attendere molto tempo per poterla sfruttare.

Si tratta di un arbusto di origine asiatica e caratterizzato da lunghi steli coperti da foglie dalla forma sottile e leggermente appuntita. A seconda della varietà, potrà essere sempreverde o decidua. Oltre al fogliame rigoglioso, la Buddleja è una pianta molto amata per la sua fioritura che copre l’intero periodo estivo. I suoi fiori sono piccoli e si presentano ammucchiati in una sorta di spiga. Ne esistono di diverse tonalità, molto diffusi soprattutto quelli dalla colorazione più o meno violacea.

Sono profumatissimi e contengono grandi quantità di nettare, il che attirerà tanti insetti e soprattutto le farfalle, che voleranno frequentemente nel nostro giardino. Tanto è vero che questa peculiarità fa sì che la Buddleja sia nota anche come albero delle farfalle.

La Buddleja si può piantare dall’autunno all’inizio della primavera. Naturalmente sarà possibile anche acquistare la pianta e metterla a dimora direttamente. Si potranno disporre più esemplari vicini per creare una fitta siepe.

Sebbene si possa coltivare anche in vaso, preferibile farlo in piena terra poiché tende a richiedere parecchio spazio. Richiede un terreno drenato e ricco di composto organico. Per quanto concerne l’altezza supera il metro solitamente e può misurare anche diversi metri. Si rivela abbastanza resistente al freddo, ma in modo particolare ama il caldo. La posizione ideale è alla luce o tutt’al più solo in parte all’ombra. Necessità di poca acqua, dunque sarà bene non eccedere con le irrigazioni.

Importante sarà potarla prima della primavera per privarla dei rami secchi e per darle maggiore spazio. Si può riprodurre tramite talea, ma solitamente tende ad autoriprodursi disseminando i propri semi. Tale aspetto va tenuto sotto controllo per evitare possa diventare troppo invasiva, poiché questa pianta cresce velocemente.

