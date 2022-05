Anche se il gatto è un animale profondamente enigmatico, fin da tempi remoti è uno degli animali da compagnia preferiti dall’uomo. Oltre 60 milioni di felini, infatti, popolano le case degli italiani, diventando a pieno diritto parte integrante della famiglia. Amati e coccolati molto spesso dettano legge in casa. Per farli stare bene i padroni farebbero di tutto, arrivando anche a preparare in casa un speciale cibo per loro con ingredienti freschi genuini.

Per chi sceglie questo animale dall’indole indipendente i benefici, però, non sono solo a livello di compagnia. La scienza ha appurato, infatti, che la convivenza con un felino riesce a ridurre la depressione. Visto l’amore incondizionato che, molto spesso, si riserva a queste enigmatiche creature molto spesso ci si chiede anche come capire se si è ricambiati dal gatto. Il benessere dell’amico a quattro zampe è una priorità ed ecco perchè chi ha dei gatti in casa non dovrebbe mai fare questa cosa.

Una cosa che a questi felini non fa bene è trovare le porte chiuse

Per chi ha un gatto in casa è bene sapere che non si dovrebbero mai chiudere le porte. Questo, ovviamente, per il benessere dell’animale che ha, appunto, la casa come territorio. Le limitazioni sul suo territorio per il micio, sono fortemente destabilizzanti perchè l’animale è portato a pattugliarlo quotidianamente. Questo perchè è pur vero che il gatto è un predatore, ma è anche preda. E i suoi giri di perlustrazione servono non solo a dargli gratificazione, ma anche sicurezza.

Per l’animale è determinante sapere se qualcosa nel suo territorio è stato modificato. O se, per caso, sia arrivato un suo simile. E proprio per questo ama segnare ogni angolo della casa con i feromoni, cosa che lo gratifica molto. Una porta chiusa, quindi, è un ostacolo alla sua ricognizione del territorio che in natura non troverebbe.

Ecco perchè chi ha dei gatti in casa non dovrebbe mai tenere le porte chiuse per evitare questi malesseri

Nella mente del gatto, quindi, una porta chiusa è un ostacolo inaccettabile ed inaspettato. La porta chiusa genera curiosità felina e genera insicurezza a cui l’animale può reagire con miagolii insistenti. Ma anche con graffi, aggressività o marcature urinarie.

Lasciare tutte le porte aperte, quindi, significa lasciargli libertà di esplorare tutti gli ambienti. Farlo procedere secondo la sua routine quotidiana che consiste nel girovagare in ogni stanza senza barriere. Ricordiamo, infatti, che il micio, come tutti gli animali, non conosce la privacy e questo significa condividere con lui anche la stanza da bagno. Una soluzione a questo problema potrebbe essere quella di creare delle porticine che permettano all’animale di entrare anche con la porta chiusa. Se, invece, non si desidera che il micio entri in una determinata stanza, si potrebbe spruzzare un repellente per gatti attorno alla porta.

