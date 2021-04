Nel periodo primaverile tutto il nostro corpo si risveglia e con esso anche i capelli che cominciano a cadere. Si può dare un aiuto all’azione naturale della crescita con uno shampoo adatto. Ma attenzione alle cattive notizie per chi usa questo shampoo e invece qual è quello consigliato.

Il periodo della primavera

Tutti noi osserviamo che in questo periodo i capelli cominciano a cadere. La cosa potrebbe metterci nel panico, perché forse qualcosa di grave sta succedendo e bisogna assolutamente fare qualcosa.

Bisogna dire che questo fenomeno avviene in modo particolare in autunno e in primavera. Di per sé non è qualcosa di preoccupante, anzi ha i suoi benefici. Il corpo sta programmando una rinascita e ne approfitta per eliminare quelle parti che risultano più deboli. Cadono così i capelli più fragili, per irrobustire i rimanenti e facilitare la nascita di nuovi, belli e più forti.

Cattive notizie per chi usa questo shampoo e invece qual è quello consigliato

Molti in questo periodo ricorrono all’uso di uno shampoo che aiuti la ricrescita. Un’idea buona che però richiede una certa attenzione. In molte bottiglie di shampoo è presente un prodotto chimico che è un vero e proprio farmaco, il Ketoconazolo.

È una sostanza che agisce contro le micosi del cuoio capelluto, una possibile causa della caduta dei capelli. Inoltre il ketoconazolo riduce anche l’effetto di due ormoni presenti nel nostro corpo, il testosterone e il diidrotestosterone che provocano anch’essi la perdita dei capelli.

Tuttavia attenzione, perché in questo periodo la caduta dei capelli è un fatto del tutto normale e fa parte del ciclo vitale del corpo. Sembra perciò inutile utilizzare uno shampoo che è utile quando la caduta dei capelli è dovuta a una micosi. Prima perciò di acquistare questo shampoo è sempre meglio consultare un parere medico.

Qual è lo shampoo utile per la ricrescita

Se desideriamo uno shampoo che aiuti la ricrescita, controlliamo se in etichetta sono contenuti gli amminoacidi e gli antiossidanti. Il ginseng e la vitamina E, ambedue molto indicati per le loro proprietà antiossidanti. La vitamina B molto utile per i capelli stressati e attaccati dagli agenti esterni. Anche l’alimentazione è importante: vitamina C attraverso gli agrumi che è un potente antiossidante, uova e verdure dal colore arancione come le carote per i betacaroteni.

Siamo sicuri così di aiutare meglio i nostri capelli in questo periodo primaverile. Vediamo anche quali cibi preferire per contrastare le allergie primaverili.