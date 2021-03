Con l’arrivo della primavera circolano nell’aria i primi pollini che provocano le allergie. Ma come preparare il nostro organismo a combatterle? Prima di tutto attraverso una corretta alimentazione. Ma potremmo chiederci quali sono i cibi che favoriscono le allergie e quelli invece che le combattono.

Rimedi contro le allergie

È il momento di ricorrere a tanti tipi di rimedi che possano combattere le allergie. E diversi sono gli aiuti a disposizione sia da parte della natura e sia ricorrendo ai farmaci adatti. Si cercano così le piante che possano aiutare in questo senso oppure si acquistano gli antistaminici che tamponano gli effetti allergici che pollini e spore hanno sul nostro corpo.

Una corretta alimentazione

Avere a disposizione dei rimedi contro le allergie a portata di mano quando ce n’è bisogno è certamente utile, ma non è tutto quello che si dovrebbe fare. In effetti ci sono dei cibi che aumentano la possibilità di avere reazioni allergiche. È meglio evitare questi cibi che favoriscono le allergie, è piuttosto meglio consumare quei cibi che le combattono o creano un ambiente meno favorevole alla loro insorgenza. Una corretta alimentazione è perciò molto importante in questo periodo primaverile.

Cosa evitare

Alcuni cibi stimolano il corpo a produrre istamina, la sostanza che crea le reazioni allergiche come prurito, starnuti, tosse e asma. Questi cibi sono da evitare soprattutto per i soggetti predisposti alle allergie, almeno nel periodo primaverile. Tra i cibi a cui bisogna fare attenzione ci sono formaggi, salumi, pesce, pomodori, fragole e cioccolato. Questi cibi è meglio evitarli o consumarli in modo moderato.

Alimenti da consumare

Quali sono i cibi che favoriscono le allergie e quelli invece che le combattono? Altri cibi al contrario dei precedenti fermano la produzione di istamina e di conseguenze rendono più blande le manifestazioni allergiche. Tra questi possiamo trovare mele, uva, tutti i cibi che contengono grassi Omega 3 come i semi di canapa e i semi di lino. Un po’ meno il salmone e le noci, che spesso essi stessi provocano allergia.

L’alimentazione è molto importante e seguendo queste indicazioni ci sarà un aiuto significativo per il nostro corpo a difendersi dalle allergie stagionali.

