Dopo anni di performance a doppia cifra, per il miglior titolo azionario del settore moda italiano il rialzo potrebbe essere solo all’inizio. Questo potrebbe essere il futuro di Moncler un titolo che negli ultimi anni ha fatto molto bene sia in Borsa che fuori mediante politiche societarie molto efficaci.

C’è un numero che riassume senza ambiguità quanto fatto da Moncler negli ultimi cinque anni e che giustifica l’appellativo di miglior titolo azionario del settore moda italiano. Negli ultimi cinque anni il titolo ha guadagnato in borsa il 250% circa, da confrontare con un rialzo del 40% del settore di riferimento.

Dal punto di vista dei fondamentali, però, qualunque sia il parametro utilizzato il titolo risulta essere sopravvalutato. Un elemento questo da non sottovalutare. Inoltre gli analisti hanno un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 7% circa.

Recentemente, però, ci sono state due case di affari (Jefferies e Goldman Sachs) che hanno migliorato il loro giudizio sul titolo e alzando anche il prezzo obiettivo. In un caso il prezzo obiettivo è stato alzato a 55 euro, nell’altro a circa 60 euro.

Per il miglior titolo azionario del settore moda italiano il rialzo potrebbe essere solo all’inizio: le attese dell’analisi grafica

Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 8 aprile in rialzo del 1,74% rispetto alla seduta precedente a quota 50,36 euro.

Time frame settimanale

La settimana che sta per concludersi potrebbe avere un impatto molto importante sul titolo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero chiudere la settimana sopra la prima resistenza (area 19.92 euro) lungo il percorso rialzista tracciato nel grafico seguente. Gli obiettivi del rialzo sono indicati in figura e potenzialmente potrebbero portare a una performance del 40% dai livelli attuali. Da notare che lo Swing Indicator è saldamente rialzista.

La mancata rottura di questo livello potrebbe portare a conseguenze negative sul titolo.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Nel lungo periodo la tendenza in corso è rialzista e punta al III obiettivo di prezzo in area 79,39 euro, per cui il potenziale rialzista del titolo è del 60% circa. Solo una chiusura mensile inferiore a 43,64 euro potrebbe far invertire al ribasso la tendenza in corso.

