Uno degli inconvenienti tipici di questo periodo è l’influenza stagionale.

I sintomi tipici di questa situazione sono febbre, dolori muscolari, raffreddore e tosse. Normalmente, il tutto si trascina per 5-6 giorni, dopodiché la situazione tende solitamente a migliorare.

Il problema è che, spesso, le persone si portano dietro gli strascichi dell’influenza per diverso tempo. Il catarro, ad esempio, non si scioglie facilmente e può durare anche diverso tempo. In questi casi, molti di noi ricorrono a sciroppi, medicinali e suffumigi, nella speranza di migliorare la situazione.

Oltre a ciò, però, bisognerebbe considerare anche una condizione che molti di noi hanno nella propria camera da letto. Si tratta di un problema impensabile che, però, può effettivamente incidere sul catarro.

Catarro in gola, tosse persistente e raffreddore fanno fatica a passare se nella nostra camera da letto esiste questo problema

Per proteggersi dai malanni di stagione, bisogna innanzitutto curare la propria alimentazione. Le vitamine e i minerali contenuti in frutta e verdura, ad esempio, sono importantissimi per rinforzare le nostre difese immunitarie e l’organismo. Basterebbe pensare a questo prezioso ortaggio che potrebbe aiutare a combattere l’influenza e che ora non potrà proprio mancare nei nostri carrelli.

Quando arriva l’influenza, anche il tratto respiratorio si infiamma e questo provoca un aumento della produzione di catarro. Questo servirà per espellere i patogeni che hanno causato l’infiammazione, attraverso colpi di tosse, che potranno essere anche molto insistenti.

In merito a questo, il sito di Humanitas sottolinea che, per sciogliere più velocemente il catarro e facilitarne l’eliminazione, sarà utile consumare bevande calde, ma non solo.

Attenzione a questo inconveniente

Tutti sappiamo quanto sia efficace bere infusi e tisane calde per eliminare il catarro. Oltre a questo, però, bisogna sapere che anche l’umidificazione dell’aria della nostra camera da letto potrebbe influire su questa problematica.

L’aria troppo asciutta, infatti, non aiuterebbe le vie respiratorie, ma anzi, le infiammerebbe ancora di più. Per questo motivo, potrebbe essere utile posizionare un umidificatore nella stanza.

Altrimenti, un altro metodo efficace potrebbe essere quello di sistemare asciugamani bagnati al di sopra dei termosifoni, per rendere meno asciutta l’aria di casa. È per questo motivo, infatti, che catarro in gola, tosse persistente e raffreddore fanno fatica a passare se nella nostra camera da letto esiste questo problema.

Altri rimedi utili

Non dimentichiamo che anche l’aerosolterapia aiuta molto in questi casi. Se, però, i sintomi dovessero persistere a lungo, si consiglia di consultare il proprio medico curante.