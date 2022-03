Ora che è tornata la primavera potremo finalmente ricominciare a gustare i prodotti di stagione. Sebbene infatti alcune verdure ormai siano disponibili tutto l’anno, alcune di queste riacquistano veramente sapore durante la loro stagione. È il caso delle zucchine che da ora in poi potremo gustare assieme ai loro preziosissimi fiori. Questo alimento è assolutamente versatile, facile e veloce da cucinare e per questo molto presente sulle nostre tavole. Tuttavia, anche se tutti pensano alla pasta o alle lasagne per cucinare le zucchine, di seguito ne proporremo una versione leggera ed elegante da accompagnare al salmone.

Come sbalordire gli ospiti

La ricetta che proponiamo oggi è un richiamo ai cannelloni che, però, realizzeremo con una preparazione che siamo soliti associare ai dolci.

Stiamo parlando delle crespelle che farciremo con zucchine e salmone per dare vita ad un primo piatto fresco che non avrà bisogno di cotture in forno.

Per realizzare questa prelibatezza ci serviranno:

100 g farina;

2 uova;

50 ml latte;

zucchine;

fiori di zucca;

salmone affumicato;

ricotta;

erba cipollina.

Prima di tutto dovremo creare l’impasto con il quale realizzeremo le crespelle. Dunque in un contenitore capiente mischiamo farina, uova, latte ed un pizzico di sale e mescoliamo fin quando il composto sarà omogeneo. Successivamente mettiamo a sciogliere una piccola noce di burro su una padella antiaderente. Rovesciamo in padella un mestolo di composto e cuociamo 2 minuti per lato fin quando la crespella sarà cotta.

Tutti pensano alla pasta o alle lasagne ma ecco come cucinare salmone e zucchine in modo veloce e originale

Continuiamo la cottura fino ad esaurimento dell’impasto e, una volta ottenute le nostre crespelle, potremo farcirle. Tagliamo a rondelle le zucchine e i fiori e saltiamoli velocemente in padella pochi minuti per mantenerli croccanti ed aggiustiamo di sale e pepe. Quando avremo cotto zucchine e fiori uniamoli alla ricotta dentro la quale aggiungeremo dell’erba cipollina, sale e olio.

Spalmiamo sulle crespelle uno strato della nostra ricotta alle zucchine e disponiamo sopra di questo delle fette di salmone affumicato.

A questo punto possiamo scegliere se arrotolare le crespelle e dare la forma di cannellone o, in alternativa, dare la classica chiusura triangolare delle crepes.

Ecco che in pochi semplici passaggi abbiamo creato un pranzo o una cena leggera, veloce e sfiziosa.

