Case da 50.000 euro nella città meno cara d’Italia dove si vive bene e l’inflazione è al 5% secondo l’ISTAT

È questa la città meno cara d’Italia secondo le rivelazioni ISTAT dove si possono anche fare importanti affari immobiliari. Ecco quale è.

L’aumento generalizzato dei prezzi sta mettendo a dura prova tantissime famiglie e pensionati che con immensi sacrifici cercano di arrivare alla fine del mese. Tutto costa il triplo nonostante gli stipendi siano rimasti pressoché invariati, rendendo quasi impossibile coprire soltanto col proprio reddito, le spese anche di beni indispensabili. Inoltre chi ha soldi messi da parte, depositati in banca o alla posta, dovrebbe assolutamente investirli. L’inflazione infatti intacca anche i nostri risparmi.

Tenerli fermi senza alcun rendimento in un momento come questo contribuisce soltanto alla perdita del loro potere d’acquisto, senza considerare le spese bancarie. Se non vogliamo correre rischi, il modo più sicuro per investire i propri soldi è il mattone. L’acquisto d’immobili infatti è l’investimento per eccellenza maggiormente preferito in quanto il bene può garantire una rendita anche velocemente. Anzi, se si trova un’occasione vantaggiosa si potrebbe addirittura raddoppiare il nostro capitale iniziale rivendendo ad un prezzo più alto. Ad esempio acquistando all’asta potremmo aggiudicarci un bene ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quelli di mercato.

Case da 50.000 euro nella città meno cara d’Italia con un’inflazione molto più bassa rispetto ad altre città italiane

Chi è abituato ad andare sempre nello stesso posto in vacanza, ad esempio, potrebbe pensare di acquistare una casa al mare. Le occasioni d’acquisto sono davvero tante e con prezzi davvero incredibili. Con 31.000 euro possiamo comprare casa nella Costiera Cilentana patrimonio dell’UNESCO amata e conosciuta ormai in tutto il Mondo. Inoltre potremmo acquistare case da 50.000 euro nella città meno cara d’Italia, ovvero dove il tasso d’inflazione è il più basso rispetto ad altre città italiane. Secondo i dati ISTAT sull’inflazione a maggio nelle città con oltre 150.000 abitanti, Potenza è la città dove si registra il tasso più basso.

Ovvero pari al + 5%, contro quello di Genova risultato il più alto, ovvero al +9,5%. Subito dopo Genova ritroviamo Messina e Firenze entrambe a +8,4%. Mentre subito prima di Potenza vi è Catanzaro al +6,0%. Pertanto se decidiamo trasferirci in una città con i prezzi meno cari, Potenza può essere la scelta giusta. Le offerte immobiliari di certo non mancano. Infatti cercando sul portale Idealista.it o Immobiliare.it, possono farsi degli affari imperdibili.

Ad esempio a 52.000 si può acquistare un appartamento al centro di Potenza in via Nicola Vaccaro di circa 45 mq. L’immobile è composto da un’ampia cucina, 2 camere, bagno e balcone. O ancora, si può acquistare in via delle Primule un appartamento di 75 mq con 50.000 euro. inoltre sempre al centro, in particolare nella zona universitaria, in via dell’Ateneo Lucano si può acquistare con 60.000 euro un appartamento di circa 50 mq.

Cosa vedere nella città meno cara d’Italia

Capoluogo della Basilicata e della omonima Provincia, Potenza, situata a 810 metri sul livello del mare, è una città assolutamente da vedere. È una città tranquilla, elegante e ricca di bellezze architettoniche, ed è nota come la città delle cento scale per il suo sistema di scale mobili per il trasporto pubblico che risulta di maggiore estensione in Europa.

È una città verticale infatti per la sua struttura urbanistica, trovandosi il suo centro storico sul punto d’altura più elevato. Le cose da vedere sono davvero tante come la maestosa Cattedrale di San Gerardo, dedicata al suo Santo Patrono o l’antichissima Chiesa di San Francesco. Nonché le sue magnifiche piazze, come Piazza Mario Pagani nel cuore del centro storico e Piazza Matteotti. Una volta a Potenza, non si possono non gustare i salumi e formaggi tipici potentini o la pasta fatta in casa. Infine sarà doveroso allungarsi di qualche chilometro per visitare Matera considerata patrimonio dell’UNESCO.