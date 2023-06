3 banche hanno sostenuto il Ftse Mib: cosa fare con BPER Banca, Intesa Sanpaolo e Unicredit?

Con un indice italiano debole, 3 banche hanno sostenuto il Ftse Mib con rialzi molto interessanti: BPER Banca, Intesa Sanpaolo e Unicredit. A queste si aggiungano Banca Mediolanum e BPM Banca per un totale di 5 azioni bancarie positive sulle 8 in totale tra le 40 Blue Chip di Piazza Affari.

Importante break rialzista per Unicredit che adesso potrebbe accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 19 giugno in rialzo del 2,27% rispetto alla seduta precedente, a quota 19,696 €.

Qualche giorno fa scrivevamo “Ottimo rialzo per il titolo che, però, non è ancora riuscito a rompere i massimi che da maggio ne stanno frenando l’ascesa. Una conferma dello scenario rialzista potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 19,61 €. In questo caso il rialzo potrebbe svilupparsi secondo i livelli indicati in figura.”

La rottura della resistenza è arrivata e, quindi, adesso potremmo anche assistere a un’accelerazione rialzista secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 18,548 €.

3 banche hanno sostenuto il Ftse Mib, ma BPER Banca è l’unica con un rialzo del 3%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 19 giugno in area 2,681 €, in rialzo del 3,00% rispetto alla seduta precedente.

Il migliore titolo di giornata è quello che, nel breve, si trova ad affrontare la prova più importante, il superamento della resistenza in area 2,734 €. Questo livello, infatti, già nelle settimane precedenti ha provocato battute di arresto nell’ascesa delle quotazioni. Attenzione, quindi, a quanto potrebbe accadere nelle prossime sedute.

Al rialzo lo scenario più probabile è quello mostrato in figura. In caso contrario, invece, potrebbero essere probabili ritorni in area 2,4 €.

A breve le azioni Intesa Sanpaolo potrebbero essere chiamate a una prova di forza: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Intesa Sanpaolo (MIL:ISP) ha chiuso la seduta del 19 giugno a 2,3945 €, in rialzo dello 0,91% rispetto alla seduta precedente.

Era da inizio 2023 che non si vedevano quattro sedute consecutive al rialzo e con chiusura superiore all’apertura per le azioni Intesa Sanpaolo. Il titolo, quindi, si trova ad affrontare la forte resistenza in area 2,465 € nella migliore delle condizioni. Il superamento di questo livello potrebbe favorire il ritorno sui massimi annuali.

In caso contrario potrebbe essere probabile un ritorno in area 2,2 €.

