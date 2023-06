Con 31.000 euro compri casa nella costiera patrimonio dell’UNESCO amata dai tedeschi e Bandiera blu per mare e spiagge caraibiche

Sogni una casa al mare? Ecco delle soluzioni in una località del Cilento premiata più volte per le sue spiagge e mare pulito

Le vacanze sono sempre più vicine e come ogni anno ci tocca cercare la destinazione che accontenti tutta la famiglia. Chissà quante volte abbiamo pensato che con tutti i soldi spesi ogni anno avremmo potuto acquistare una casa al mare. Tuttavia a causa dell’aumento dei prezzi pensiamo che sia un sogno ormai irrealizzabile e che ogni anno dovremo accontentarci della solita settimana di vacanza. Ebbene stiamo sbagliando, perché i siti immobiliari sono pieni di offerte immobiliari davvero imperdibili.

Inoltre se abbiamo soldi accumulati fermi su un conto in banca o alle Poste, è proprio questo il momento giusto per investirli. L’inflazione infatti sta ormai facendo perdere il loro potere d’acquisto e il modo migliore per farli aumentare è sicuramente investire in titoli, obbligazioni o in immobili. Il mattone è sicuramente l’investimento migliore per chi non vuole rischiare, perché il bene non perde valore nel tempo e può mettersi a rendita facilmente. Potremmo acquistare in città universitarie e affittare a studenti, ad esempio proprio nel centro di Roma possono trovarsi appartamenti a circa 50.000 euro.

Con 31.000 euro compri casa in Cilento in uno dei paesi con le spiagge bianche e il mare più bello

Se amiamo il mare e siamo legati ad un posto in particolare si possono trovare degli affari davvero incredibili. Ad esempio in Puglia ad Aradeo, vicino a Gallipoli, nel paese di Emma Marrone possono trovarsi case da 35.000 euro. Ma oltre alla Puglia, una Regione molto amata anche da inglesi e tedeschi, è sicuramente la Campania, in particolare il Cilento e la sua costiera. Il suo territorio è caratterizzato da una natura incontaminata ricca di boschi e borghi affacciati sul mare. Ma comprende anche siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula di interesse mondiale, inseriti nella World Heritage List dell’UNESCO.

Proprio qui possono farsi degli ottimi affari immobiliari. Con 31.000 euro compri casa in Cilento, in particolare a Casal Velino premiato anche quest’anno con la Bandiera Blu. In particolare per le località Lungomare, Isola, Dominella e Torre.

Tale riconoscimento è conferito dalla Foundation for Environmental Education alle località che soddisfano criteri di qualità relativamente alle acque di balneazione e ai servizi offerti. Casal Velino è un piccolo comune in Provincia di Salerno che fa parte della Costiera Cilentana e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Si trova giusto al centro della famosa Costiera Cilentana a pochi passi dai borghi marini di Ascea e Pioppi. Oltre alle meravigliose spiagge, merita di essere visitato il caratteristico centro storico che con le sue mura, palazzi e vicoli fanno respirare un’atmosfera d’altri tempi.

Offerte imperdibili ma per alcune l’offerta è limitata

Effettuando diverse ricerche sui portali di annunci immobiliari, come idealista.it, infatti qui si trovano case ad un prezzo davvero imbattibile. Tuttavia per alcune l’offerta è limitata, come per questo appartamento all’asta in Piazza XXIII Luglio da euro 31.324,00. Si tratta di un fabbricato di circa 130 mq suddiviso su 2 livelli, oltre che da un sottotetto e un terreno pertinenziale. Il piano terra è composto da una cucina, un disimpegno, un bagno, 4 camere, 2 portici ed un terrazzo.

Mentre il piano seminterrato è composto da 5 locali, un bagno e 2 portici. La data fissata per la vendita è il prossimo 20 luglio. Pertanto chi è interessato dovrà affrettarsi. Salendo un po’ di prezzo, si possono trovare immobili di più recente costruzione. Ad esempio ad euro 66.900 si può acquistare un trilocale in via dei Due Pini di 100 mq composto da soggiorno cucina con balcone, 2 camere da letto e doppi servizi. Chi invece desidera una villa a pochi metri dal mare con 185.000 euro potrà acquistarne una a schiera su 3 livelli e box auto a breve distanza dal centro e a circa 400 m dal mare.