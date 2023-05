Antichi macinini da caffè, ne esistono alcuni che valgono 650 euro: ci avresti mai pensato?

Risalgono ai tempi in cui vennero importante le spezie d’Oriente in Europa, ma i macinini di quel periodo sono praticamente introvabili. Quelli del secolo XIX in cui il caffè era ormai diffuso sono più facili da reperire. Qualcuno di valore può trovarsi nel garage di nostro padre che non lo ha voluto buttare dopo averlo preso dalla casa dei nonni. Non si tratta di un oggetto di cui liberarsi a cuor leggero.

I primi macinini da caffè sono stati importati dalla Turchia o prodotti in Francia. Venivano fatti a mano da artigiani che lavoravano di fino e per questo motivo il loro valore è elevato. Non sono facili da reperire ma se ne abbiamo uno in casa dovremmo provare a farlo valutare.

I produttori di macinini di caffè erano in passato i titolari del marchio Peugeot, in Italia invece il marchio più conosciuto era Tre Spade dei fratelli Bertoldo. Con l’arrivo dei macinini elettrici il fascino di questo oggetto è scomparso, la tecnologia ha omologato gli apparecchi. Il caffè si compra oggi al market già confezionato. Non è più la stessa cosa.

Art Déco una vera passione

Antichi macinini da caffè, ne esistono alcuni che potrebbero farci fare un salto dalla poltrona. Perché valgono davvero tanto. Si tratta pur sempre di oggetti che non utilizziamo più e che ingombrano, invece di buttarli potremmo fare un guadagno economico. I macinini da caffè in ghisa del secondo Ottocento possono valere anche 650 euro. Qualche collezionista accanito potrebbe offrire somme maggiori. Ce ne sono alcuni in vendita di Bartolomeo Trucchetti con origine Forno Canavese, i materiali sono ghisa e legno.

I macinini degli anni Trenta possono valere 400 euro. Lo stile è Art Déco e ci sono alcuni collezionisti che vanno pazzi per questi oggetti. I macinini di questo periodo sono stati costruiti tra il 1930 e il 1939, i colori sono particolari, acqua marina, oro con venature in legno o total white. Se è presente una leggera ossidazione, l’oggetto non perde valore ma acquista maggiore fascino.

Antichi macinini da caffè, ne esiste uno italiano apprezzato ovunque

Sono molto quotati i macinini da caffè del 1850 con volano. Il loro prezzo può essere superiore ai 400 euro. Il cassetto in genere è lavorato o presenta rilievi con scritte da decifrare. Gli oggetti che sono stati prodotti all’inizio della Seconda Rivoluzione Industriale hanno grande richiesta di mercato. Il loro fascino è riconosciuto, gli esperti sanno che i collezionisti li desiderano e spesso i prezzi non corrispondono a una reale valutazione. Quindi facciamo attenzione e consultiamo un professionista affidabile che possa evitarci errori nell’acquisto o nella vendita.

Gli antichi macinini da caffè del 1850 oltre ad avere la base in metallo avevano anche la base in legno. Il valore non cambia di molto, siamo poco sotto i 400 euro. A meno che la parte in metallo non abbia particolarità molto richieste. Per esempio la casa produttrice. Se si tratta di un macinino Tre Spade il profitto può facilmente aumentare. Il vintage italiano può essere ben valorizzato entro i confini nazionali ma anche all’estero.