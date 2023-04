È questo il litorale dal fascino tropicale dove comprare casa a meno di 40mila euro a due passi dall’Italia

Se desideri comprare una casa al mare a prezzi contenuti, può risultare utile allargare il campo di ricerca e non limitarti alle coste italiane. Ci sono infatti a pochi passi dall’Italia, Paesi in cui è ancora possibile comprare casa a prezzi molto convenienti. Andiamo a vedere quali.

Il desiderio di avere una casa per le vacanze è forte, ma il budget limitato? Forse può essere utile dare uno sguardo al mercato immobiliare estero, magari in Paesi vicinissimi all’Italia ma in cui si possono fare ancora buoni affari. Le ricerche dei principali siti immobiliari hanno individuato delle zone costiere che si affacciano sul Mediterraneo e presentano delle ottime occasioni di acquisto. Una di queste è l’Albania.

Un Paese facilmente raggiungibile dall’Italia

L’Albania è una destinazione perfetta per l’estate. Ignorata dal turismo internazionale per anni, ora è considerata una delle mete più suggestive in cui trascorrere le vacanze. Ci sono ampi tratti di litorale ancora incontaminati, di una bellezza selvaggia, e il mare cristallino che ricorda la bellezza dei Tropici. Cosa chiedere di più per una vacanza? Dalla costa ci si può spingere verso l’interno montuoso o visitare città d’arte e siti archeologici di grande interesse. Il turismo è in crescita, ma è ancora possibile trovare baie appartate e zone tranquille. E i prezzi sono ancora molto bassi se paragonati a quelli italiani. Inoltre il Paese è facilmente raggiungibile dall’Italia, in aereo con voli anche low cost in partenza dai principali aeroporti italiani oppure in traghetto dai principali porti dell’Adriatico.

È questo il litorale dal fascino straordinario con spiagge chilometriche e acque color smeraldo

Il mercato degli immobili in Albania presenta molte offerte allettanti. I prezzi al mq possono scendere anche a 500 euro nelle zone meno costose per salire notevolmente nelle zone più prestigiose. La zona costiera più bella dell’Albania è quella meridionale, dopo la città di Valona proseguendo a sud fino a Saranda. Qui la costa è di una bellezza straordinaria. Acque color smeraldo, spiagge chilometriche che si alternano a piccole baie. Nei mesi centrali dell’estate è molto frequentata, c’è vita e tanto divertimento. Gli altri mesi sono perfetti per chi non ama la calca.

Case al mare a meno di 40mila euro

È questo il litorale dal fascino caraibico dove si può acquistare casa anche a meno di 40.000 €. Nei principali siti immobiliari che operano nella zona è possibile trovare una vasta offerta di immobili in questa fascia di prezzo. Facciamo qualche esempio. Sul sito IreaProperty.com è in vendita a Valona un piccolo appartamento con vista mare a 36.000 €.

È ubicato in un quartiere residenziale a cinque minuti dalla spiaggia e ha una splendida vista mare. Nella meravigliosa Saranda, sul sito immobiliare Indomio, è in vendita un appartamento di 63 mq a 31.000 €. È situato in una zona residenziale con vista mozzafiato sul mare e sulla città.

Se ci spostiamo a nord, nella zona costiera nei pressi di Tirana, i prezzi si abbassano ulteriormente. Sempre sullo stesso sito, Indomio, è in vendita un piccolo appartamento di 50 mq a 24.000 €. Si trova a Kavaja ed è vicinissimo alla spiaggia.

(*n.d.r.: Riportiamo a titolo gratuito gli annunci dei siti di compravendita immpbiliare citati ma non rispondiamo in alcun modo di quanto in essi contenuto o affermato. Il Lettore può consultare le loro pagine per maggiori informazioni più specifiche e dettagliate)