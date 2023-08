Quanto costano i condizionatori d’aria, quanto si risparmia comprandoli a fine stagione e quanto si spende per installarli

Il caldo torrido dell’estate ci ha fatto riflettere e cedere. È necessario montare un condizionatore in casa. Serve una piccola guida per non incorrere in errori e spendere più del dovuto. Ecco cosa dovremmo sapere.

I prezzi dei condizionatori variano a seconda della marca, della potenza e della eventuale installazione. In media un condizionatore d’aria o climatizzatore costa dai 250 euro ai 3.000 euro, il costo aggiuntivo dell’intervento dipenderà dalla difficoltà del lavoro. Per installarlo sono necessarie dalle 2 alle 4 ore e il costo varia dai 150 euro ai 350 euro. Cerchiamo di approfondire.

I condizionatori possono essere mono split o dual split a seconda che ci sia una sola unità interna o più di una. La maggior parte delle macchine sono mono split. È ciò che serve per climatizzare una o più stanze di dimensioni medie in maniera efficiente. Se ci sono delle difficoltà a montare l’unità esterna possiamo comprare condizionatori monoblocco che ne sono privi. Verranno solo effettuati dei fori nel muro per consentire lo scarico dell’aria all’esterno.

Marche più richieste

Quanto costano i condizionatori d’aria? Secondo i siti specializzati si passa dai 474 euro per quelli LG a 913 euro per quelli Daikin. Ma Daikin ha modelli evoluti con il miglior rapporto qualità prezzo. Il modello Perfera per esempio si trova in commercio al prezzo di 1.059 euro. Sono Climatizzatori di fascia media con altissime prestazioni con cui è possibile risparmiare delle belle somme.

Cosa succede se compriamo un climatizzatore a fine estate? È la legge del mercato. Se compriamo i climatizzatori in autunno risparmiamo perché i prezzi scendono. Il numero di macchine vendute infatti diminuisce fortemente e noi dovremmo approfittarne. Se ci facciamo caso, nei volantini ci sono numerose offerte nei mesi invernali. Siamo portati a ignorarli ma sbagliamo. Solitamente i negozi vendono molti condizionatori durante l’estate ma molti rimangono invenduti e noi possiamo risparmiare tanto se programmiamo l’acquisto verso ottobre o novembre.

Quanto costano i condizionatori d’aria e come risparmiare

Oltra a risparmiare sul prezzo, comprando fuori stagione risparmiamo anche sull’installazione. L’intervento del tecnico ha un prezzo che varia in base alle ore di lavoro. A incidere è la scomodità del posto in cui il blocco esterno verrà posizionato e la sua lontananza rispetto all’unità interna. Oltre i 5 metri ci saranno addebitati 50 euro in più ai 150 euro o 350 euro richiesti in base all’impegno del lavoro.

Comprando un climatizzatore fuori stagione risparmiamo anche sull’installazione. I motivi sono facili da immaginare. In estate c’è più richiesta e una mole di lavoro maggiore, c’è anche più caldo e il montaggio è più faticoso. Quindi se il tecnico verrà a lavorare in casa nostra senza fretta e pressione applicherà tariffe migliori per invogliare i clienti a scegliere l’intervento per il montaggio. I vantaggi sono tanti, quindi programmiamo bene l’acquisto del nostro condizionatore.