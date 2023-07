7 cose da sapere assolutamente per comprare casa all’asta e risparmiare fino al 50% sul prezzo

Vuoi comprare una casa e pagarla fino alla metà del prezzo di mercato? Le aste sono una formidabile e molto conveniente modalità di acquisto di immobili, ma per fare il vero affare occorre sapere alcune cose. Ecco 7 cose da sapere assolutamente quando si compra casa all’asta.

Comprare casa all’asta può essere un’ottima opportunità per risparmiare sul prezzo di mercato e trovare l’immobile dei tuoi sogni. Ma non è tutto oro quello che luccica. Ci sono anche dei rischi e delle difficoltà che devi affrontare se vuoi partecipare a una vendita giudiziaria. In questo articolo indichiamo tutto quello che si deve sapere per comprare casa all’asta in tutta sicurezza.

Cos’è e come funziona una vendita giudiziaria

Un’asta è una procedura esecutiva che si attiva quando un debitore non riesce a pagare i suoi creditori e questi ultimi si rivalgono sui suoi beni, tra cui gli immobili. Il giudice ordina il pignoramento dell’immobile e ne dispone la vendita giudiziaria, nominando un professionista incaricato di eseguire l’asta e di fare una stima. L’obiettivo è quello di soddisfare tutti i creditori con il ricavato della vendita.

Le aste giudiziarie sono pubblicizzate sui siti dei tribunali, sui siti specializzati e sui quotidiani. Per partecipare a un’asta, devi presentare una domanda e un’offerta nelle modalità indicate dal tribunale. Se sei l’unico offerente o se la tua offerta è la più alta, ti aggiudichi l’immobile. Se invece ci sono più offerenti, si procede con un’asta con incanto, in cui vince chi fa il rilancio più alto.

I vantaggi e gli svantaggi di comprare casa all’asta

Comprare casa all’asta ha dei vantaggi evidenti ma anche delle controindicazioni. Inoltre ci sono 7 cose da sapere assolutamente prima di lanciarsi a fare offerte in una vendita giudiziaria. I vantaggi sono principalmente due, puoi trovare immobili a prezzi inferiori al valore di mercato e puoi evitare le spese notarili. Infatti il trasferimento di proprietà avviene con un decreto del giudice.

Tuttavia, ci sono anche degli svantaggi e dei rischi da considerare. Devi avere la disponibilità economica per versare la cauzione e il saldo del prezzo entro i termini stabiliti dal tribunale. Devi verificare lo stato di fatto e di diritto dell’immobile, controllando la perizia, la planimetria, i dati catastali e le eventuali ipoteche o vincoli. Devi accertarti che l’immobile sia libero da occupanti o che sia prevista la liberazione al momento dell’aggiudicazione.

7 cose da sapere assolutamente per comprare casa all’asta

Se vuoi partecipare alle aste in tutta sicurezza, è consigliato di seguire questi passaggi. Verifica la specializzazione del professionista incaricato dal giudice di eseguire l’asta. Cerca la casa solo su portali ufficiali delle aste che offrono la possibilità di collegarsi al tribunale di riferimento per l’esecuzione. Studia la perizia immobiliare, verifica lo stato di occupazione e se vi siano persone o società che possano vantare titoli sull’immobile.

Visita l’immobile prima di fare un’offerta, fissando un appuntamento con il custode giudiziario. Stabilisci un budget di spesa e assicurati di avere il 10% del budget da versare come cauzione. Valuta la congruità del prezzo d’asta e ricorda che puoi sempre prendere un mutuo. Infatti è possibile farsi finanziare con un’istruttoria condizionata all’effettiva acquisizione della casa.