Cosa mangiano i giapponesi per essere così magri e vivere fino a 90 e 100 anni

Sono una delle popolazioni più longeve e con l’aspettativa di vita più lunga. Il popolo giapponese ci tiene alla linea ma il loro segreto non sta solo nella dieta. Ecco cosa mangiano i giapponesi per essere così magri e i loro cibi preferiti e le attività con cui si mantengono in forma.

Hanno un’aspettativa di vita di 87,74 anni per le donne e di 81,64 anni per gli uomini ma sono tanti i casi di novantenni e centenari nel Paese. Secondo i dati ufficiali, il Giappone sarebbe la popolazione mondiale che nel 2020 ha avuto il maggiore incremento della popolazione anziana nel Mondo. Il motivo sarebbe la regolarità dei controlli medici a cui le persone si sottopongono, la facilità con cui si può accedere alla sanità, i progressi della tecnologia in campo medico.

La campagna in Giappone continua a mantenere stili di vita che sono nettamente migliori rispetto alle città. La dieta è ricca di pesce, verdura e frutta, è povera di grassi e in generale lo stile di vita è rimasto frugale e meno stressante rispetto ai grandi centri urbani. In molte nazioni mondiali la campagna è scomparsa e con lei anche tradizioni e abitudini. Questo è stato penalizzante e ha comportato un aumento di malattie cardiache, ansia e depressione e patologie gravi. Le prefetture giapponesi sono organizzate e anche se la qualità di vita nei grandi centri scende, il controllo sulle problematiche delle città sarebbe migliore rispetto ad altri Paesi economicamente avanzati.

Pesce crudo

Cosa mangiano i giapponesi per essere così magri? Cibi ipocalorici innanzitutto. La dieta è povera di zuccheri, formaggi, fritti e dolci. Piante, erbe e alghe aiuterebbero l’organismo a proteggersi dall’azione dei radicali liberi che fa invecchiare con largo anticipo. Konjac, soia ed erbe aromatiche rappresenterebbero l’80% della dieta nel Paese del Sol Levante. A seguire crostacei, alghe, riso e olio di sesamo. Un elemento molto importante sarebbe la sobacha, infuso con acqua e grano saraceno che idrata, disintossica e drena in maniera efficace. I giapponesi sarebbero molto preoccupati della digestione e la loro dieta non mirerebbe a diminuire le calorie ma ad aiutare gli organi che si occupano di lavorare il cibo ingerito prima dell’espulsione.

Secondo il British Medical Journal seguire una dieta giapponese aiuta a prevenire ictus e malattie cardiache. Sono malattie causate dall’obesità che in Giappone viene combattuta grazie al pesce crudo. Si consuma molto più pesce crudo che cotto e questo permette di rimanere magri senza rinunciare al cibo.

Cosa mangiano i giapponesi per essere così magri e come socializzano

Tofu, alghe, calamari e polpi tengono sotto controllo colesterolo e quindi arteriosclerosi ma anche tutti i disturbi dello stomaco. Ma questo non basta. Secondo i giapponesi una volta superata una certa età si metterebbe in moto un circolo vizioso. Se non siamo in forma facciamo più visite e siamo più stressati. Ci occupiamo meno della nostra vita e dei nostri affetti. Arrivare a 70 anni in salute ci permette di avere più tempo per la famiglia e questo consentirebbe loro di arrivare a 90 e 100 anni felici e con grande equilibrio sia nel corpo che nella mente.

Altri elementi che non mancano nella vita dei giapponesi sono la pulizia che è maniacale e la socializzazione. Tenere costantemente lontani batteri e germi evita rischi di infezioni che a una certa età possono essere letali. Fin da giovani inoltre i giapponesi si abituerebbero a uscire con amici e parenti invece che organizzare eventi in casa. Questo è possibile perché i ristoranti costano poco e molti di loro propongono menù che sono simili alle diete che si seguono in casa. Proviamo a prendere spunto dalle loro idee, il nostro fisico e la nostra mente potrebbero averne tanto giovamento.