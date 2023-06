Organizzare e valorizzare un ingresso piccolo e stretto: i preziosi consigli di Paola Marella per arredare con stile

Non sai quali mobili mettere in un ingresso piccolo e buio? Ecco le idee e i suggerimenti della famosa interior designer per arredarlo alla perfezione

Trasformare e rendere la propria casa perfettamente uguale a come l’abbiamo sempre sognata è un’impresa ardua e piuttosto difficile. Per diverse ragioni dobbiamo scendere a compromessi, rivedere i progetti e quindi l’arredamento e la disposizione dei mobili. Di fatto, gli ambienti di una casa non sono sempre molto spaziosi e luminosi e la difficoltà è quella di valorizzare quelli di piccole dimensioni. Il biglietto da visita sicuramente è l’ingresso, quando apriamo la porta è il primo ambiente immediatamente visibile. Non solo dovrebbe essere uno spazio confortevole e funzionale per noi “padroni di casa”, ma anche per gli ospiti. Non scordiamo che, in più, è un punto strategico dove posizionare diversi oggetti, come chiavi di casa, borse, giubbotti o altri accessori utili.

Organizzare e valorizzare un ingresso piccolo e stretto: ecco i suggerimenti e le idee per renderlo perfetto

Non bisogna accontentarsi, perché esistono delle semplici soluzioni da adottare per rendere l’ingresso di casa stiloso e funzionale, nonostante le piccole dimensioni. Se non abbiamo finestre, questo non significa che debba necessariamente essere un ambiente buio, quindi è necessario pensare alle luci, scegliendo quelle adatte. Secondo l’architetto d’interni, e conduttrice televisiva, Paola Marelli, dovremmo optare faretti o applique, invece che una classica piantana. Queste tipologie conferiscono maggiore luminosità, senza esagerare e togliere spazio prezioso per inserire altri tipi di mobili. A tal proposito, un altro suggerimento è evitare l’uso di voluminosi appendiabiti da terra tradizionali, ad esempio potremmo sostituirlo con uno da parete o dei ganci più particolari. Ancora meglio sarebbe utilizzare un unico pezzo d’arredo, magari comprensivo di specchio, panca, appendiabiti e consolle, praticamente un mobile multifunzionale, che non appesantisca troppo. In alternativa potremmo usare mensole e scaffali o dei cubi, colorati o monocromatici, da modulare come desideriamo. Immancabile, secondo la Marella, un piccolo svuota tasche e un tocco di verde, basterà anche una piccola pianta grassa o un bel mazzo di fiori freschi.

Attenzione per i particolari

Per ottenere un ingresso straordinario, differente dal resto della casa, possiamo utilizzare stili differenti e puntiamo su pochi oggetti ma di design, carichi di personalità. Per aumentare lo spazio, oltre uno specchio, è fondamentale scegliere bene il colore delle pareti. Infatti, non basta organizzare e valorizzare un ingresso piccolo e stretto con un adeguato arredamento, bisogna saperlo decorare. In teoria l’ideale sarebbe dipingere le pareti con nuance chiare, ma se preferiamo possiamo scegliere qualche colore più estroso, a contrasto, senza esagerare e focalizzandoci al massimo su due o tre. Per ingressi vivaci andrà bene della carta da parati di tendenza e tappezzeria colorata e allegra, attenzione però all’uso del nero, potrebbe appesantire troppo l’ambiente.