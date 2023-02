Da inizio anno il settore auto è tra i protagonisti del Ftse Mib. Dopo il settore tecnologico, infatti, con un rialzo del 23,3% si colloca al secondo posto tra i migliori. Ma quali azioni stanno trainando il settore auto del Ftse Mib da inizio anno? Le star che con rialzi del 57% e del 40% stanno illuminando la scena sul listino milanese sono Iveco Group e Piaggio, rispettivamente. Di questi due titoli, però, abbiamo avuto modo di parlare più volte. Oggi ci occuperemo di Stellantis che con la sua grande capitalizzazione in un modo o nell’altro condiziona l’andamento medio di tutto il settore auto.

Quali azioni stanno trainando il settore auto del Ftse Mib da inizio anno? Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Stellantis

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 24 febbraio in ribasso del 2,11% rispetto alla seduta precedente a quota 16,45 euro.

Come era lecito attendersi, il titolo è fortemente impostato al rialzo qualunque sia l’indicatore considerato. Ma come bisogna considerare il ribasso di oltre il 2% registrato nell’ultima seduta di settimana scorsa?

Per il momento non ci sono motivi di preoccupazione. Le quotazioni, infatti, si mantengono ancora sopra i livelli critici sotto i quali potrebbero partire il ribasso, area 15,602 €. Inoltre, il ribasso non è stato accompagnato da un aumento dei volumi che si sono mantenuti costanti rispetto alla media dei cinque giorni precedenti.

Tutto, quindi, sembra indicare rialzo.

La valutazione del titolo

Stellantis, però, potrebbe comportarsi meglio vista la sua valutazione molto bassa rispetto ai suoi competitors. Ad esempio, il titolo azionario quota con un rapporto prezzo su utili pari a 3,1x che va confrontato con il 28,8x medio del settore automotive. Risultato analogo, forte sottovalutazione si ottiene considerando il rapporto tra prezzo e fatturato che nel caso di Stellantis vale 0,3x, mentre quello medio vale 2,8x. Da notare che un rapporto prezzo su fatturato pari a 0,3 è a sconto non solo rispetto al valore medio del settore di riferimento, ma in assoluto.

Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una valutazione in linea con le attuali quotazioni. Questo valore è inferiore alla valutazione che si ottiene andando a considerare il prezzo obiettivo medio calcolato considerando le raccomandazioni dei 23 analisti che coprono il titolo. In questo caso si ottiene una sottovalutazione del 30% circa.