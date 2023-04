Oltre l’astrologia occidentale esistono altre tradizioni, che provengono da luoghi lontani, molto affascinanti. Scopriamo quali sono gli animali lunari dei Celti e se corrispondono alla nostra personalità.

A quale animale lunare dello zodiaco celtico appartieni? Scegli Volpe o Farfalla come compagno per andare in vacanza.

Sarà capitato almeno una volta di sbirciare al mattino l’oroscopo, per scoprire come potrebbe andare la giornata, o la settimana, secondo gli Astri. L’astrologia occidentale è solitamente quella a cui facciamo riferimento più spesso, ad una precisa costellazione corrisponde un segno zodiacale. Esisterebbero, però, diverse tradizioni che posseggono un altro tipo di oroscopo e prevedono segni rappresentativi diversi, come le armi in quello arabo. Molti, ad esempio, conoscono l’affascinante oroscopo dei Maya, o quello cinese che si basa su cicli di 12 anni, ognuno dei quali è associato ad un animale. Anche gli antichi Celti avevano una sorta di “segno zodiacale”, l’albero, scelto per rappresentare un determinato periodo del calendario.

Scopri a quale animale lunare dello zodiaco celtico appartieni: Lupo e Toro sono gli amici perfetti

I celti erano anche legati al mondo animale, ne scelsero alcuni come segno lunare per scandire il calendario e a cui associare caratteristiche e atteggiamenti umani. Le 13 razze scelte, infatti, rappresentavano i tratti e la personalità di chi nasceva in una precisa data. I nati dal 24 dicembre al 20 gennaio avrebbero come totem il Cervo, con alti ideali, paziente e orgoglioso, non si scoraggia mai. Animale lunare Gatto, chi è nato tra il 21 gennaio e il 17 febbraio, dotati di uno spiccato sesto senso, creativi e di buon cuore. Se sei nato tra il 18 febbraio e il 17 marzo l’animale che ti rappresenta è il Serpente, curiosi, vivaci, imprevedibili e comunicativi. Il Toro, o Mucca, è il segno celtico che rappresenta la stabilità e sicurezza, l’amico perfetto da avere al proprio fianco.

Dal 13 maggio al 9 giugno troviamo il Cavalluccio Marino, chi appartiene a questo segno è molto intelligente e carismatico, anche se cambia velocemente umore. Segue il Corvo, o Scricciolo, fino al 7 luglio, caratterizzato da un grande senso di moralità e onestà, un bravo leader. Il Cavallo segna il periodo fino al 4 agosto, chi è nato in questo periodo ha una forte personalità, è stratega, espansivo, esuberante ed anche affascinante. Animo da sognatore, intuitivo e molto calmo chi appartiene al segno del Salmone, fino al 1° settembre. Il Lupo, dal 28 ottobre al 24 novembre, ha un carattere forte e coraggioso, un vero amico d’onore di cui fidarsi. Il Falco, fino al 23 dicembre è molto testardo e i suoi ragionamento sono dei trattati di filosofia.

Per un viaggio divertente

Ci sono altre due razze indicate dai Celti, uno è la Volpe, dal 18 marzo al 14 aprile, dal carattere carismatico, divertente, l’anima delle feste con cui vivere avventure entusiasmanti. L’altro animale è la Farfalla, dal 30 settembre al 27 ottobre, dalla personalità estremamente positiva ed allegra. Insieme a loro le nostre giornate saranno sempre illuminate di gioia e luminose. Dopo avere scoperto a quale animale lunare dello zodiaco celtico appartieni, per pianificare un viaggio divertente, potresti scegliere di portare con te un amico del segno della Volpe o Farfalla.