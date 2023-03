2 azioni che hanno chiuso con un rialzo del 6% mentre intorno tutto crollava

In una giornata che ha visto tutti i principali indici azionari europei crollare e quelli americani chiudere comunque in territorio negativo, ci sono state a Piazza Affari 2 azioni che hanno chiuso con un rialzo del 6%. Una performance incredibile di Marr e Intercos che hanno guadagnato 6,88% e il 5,70%, rispettivamente. Andiamo, quindi, a vedere i motivi alla base di questa performance eccezionale e quali potrebbero essere le prospettive di breve/medio termine.

In conti del 2022 fanno letteralmente esplodere al rialzo le quotazioni di Marr

Il titolo Marr (MIL:MARR) ha chiuso la seduta del 15 marzo a quota 12,12 euro, in rialzo del 6,88% rispetto alla seduta precedente.

Il volano di questo forte rialzo sono stati i conti del 2022 che hanno mostrato una crescita dei ricavi sia rispetto all’anno precedente (+33% circa) che rispetto al 2019, anno precedente a quello della pandemia. Il risultato netto consolidato, poi, è stato pari a 26,6 milioni di euro, in crescita, e nel quarto trimestre ha risentito dell’aumento degli oneri finanziari dovuto all’aumento dei tassi di interesse.

Questi dati hanno fatto si che il titolo, in un contesto molto difficile, portasse a casa una seduta rialzista come non se ne vedevano dal settembre del 2021.

Anche se ha chiuso lontano dai massimi, questo forte rialzo ha impresso una svolta rialzista alle quotazioni di Marr che adesso deve affrontare l’ostacolo in area 13 €. Solo il superamento di questa area di resistenza potrebbe fare salire ulteriormente in titolo.

Al ribasso, invece, il supporto passa per area 11 €.

Anche per Intercos Group sono i conti del 2022 a far volare le quotazioni

Il titolo Intercos (MIL:ICOS) ha chiuso la seduta del 15 marzo a quota 14,28 €, in rialzo del 5,70% rispetto alla seduta precedente.

La società ha archiviato il 2022 con un giro di affari di 835,6 milioni di euro, in crescita del 24%. Anche l’utile è cresciuto in doppia cifra. Non deve, quindi, sorprendere il forte rialzo che ha visto le quotazioni chiudere sui massimi di giornata. Tra le 2 azioni che hanno chiuso con un rialzo del 6% Intercos è senz’altro quella messa meglio.

Visto quanto accaduto nei mesi precedenti, però, per potere parlare di una nuova gamba rialzista sarebbe fondamentale una chiusura giornaliera superiore a 14,5 €.

Al ribasso monitorare la tenuta di area 13 €.

Dopo questo fortissimo rialzo tutti gli indicatori su Intercos hanno svoltato al rialzo

