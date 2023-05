Case a soli 65.000 euro in questa meravigliosa zona d’Italia famosa per un celebre vino e dove vivono questi VIP 

Acquistare casa accanto a un vip può essere intrigante. In Italia, tra le colline che producono uno dei vini più celebri al mondo vivono alcuni personaggi famosissimi. Qui è possibile acquistare casa anche con soli 65.000 euro.

Acquistare casa in una zona abitata da persone famose è una garanzia. Infatti è sicuro che quella zona è particolarmente bella, altrimenti difficilmente un VIP avrebbe deciso di comprare casa. La presenza di persone famose, offre la quasi certezza di servizi di qualità. Inoltre è molto probabile che qui il mercato immobiliare si rivaluti più che altrove.

Acquistare casa sulle colline del prosecco: un investimento di valore

Le colline del prosecco, situate tra le province di Treviso e Belluno, sono un patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO dal 2019. Ci sono molti motivi per scegliere di comprare casa su queste colline, sia che si tratti di una residenza principale, sia che si voglia una seconda casa.

Il paesaggio è incantevole, le colline sono ricoperte da vigneti ordinati e curati, intervallati da boschi, borghi antichi e ville storiche. Ogni stagione offre uno spettacolo diverso, dai colori caldi dell’autunno ai fiori della primavera, dalle nebbie invernali alle luci estive. Inoltre la cultura è ricca e varia e la tradizione enogastronomica è eccellente. Ovviamente queste colline sono famose per la produzione di vini di qualità, in particolare il prosecco DOCG.

In questa zona non mancano le star della moda e dello spettacolo

Si pensa che le persone famose vadano soprattutto in Toscana, Liguria, costiera amalfitana e Sardegna. Eppure anche queste colline vantano una fila di persone famose che vi dimorano per brevi ma anche per lunghi periodi. Bruno Vespa, per esempio, qui produce il Per Dom un prosecco rosé DOC e DOCG.

La supermodella Cara Delevingne ha dato vita al prosecco DOCG e un DOC Della Vite che tra i ricchi londinesi ha un successo crescente. Ma qui si possono trovare anche Sonia Raule, il critico d’arte e onorevole Vittorio Sgarbi e alcuni grandi dello sport come Christian Ghedina e ovviamente Francesco Moser che in queste zone è di casa

Case a soli 65.000 euro in questo meraviglioso pezzo d’Italia

Le colline del prosecco si trovano in una zona davvero strategica. Sono facilmente raggiungibili da diverse città importanti, come Venezia, Padova, Vicenza e Treviso, Brescia e in circa due ore da Milano. Da qui si raggiungono facilmente località turistiche come Cortina d’Ampezzo, il lago di Garda e le Dolomiti.

Le opportunità immobiliari sulle colline del prosecco sono molteplici e adatte a diverse esigenze e budget. Si possono trovare case indipendenti o appartamenti in condominio, ville storiche o rustici da ristrutturare. A Quero, pochi km da Valdobbiadene, al momento dell’analisi è in vendita un terratetto di 80 quadri in ottimo stato a 49.000 euro. A Ponte nelle Alpi, a metà strada da Belluno e lago Santa Croce, un terratetto di 120 metri quadri, in ottime condizioni, ha un prezzo di 65.000 euro.

Villette a schiera e anche ville a prezzi da ubriacarsi

A San Vedemiano, a un passo da Conegliano, si può acquistare una villetta a schiera di 160 metri quadri a 54.000 euro, in ottime condizioni. A Montebelluna una villetta a schiera di 118 metri quadri ha un prezzo di 49.000 euro. Sempre nel centro di Montebelluna si può acquistare una villa di 170 metri quadri, in ottime condizioni, a meno di 67.000 euro.

Questi sono solo alcuni esempi di case a soli 65.000 euro e anche meno, che offrono le colline del prosecco. Alcune zone d’Italia, un tempo lontano meta di famiglie ricche, dopo decenni di declino stanno vivendo una seconda giovinezza. Come il Lago di Como dove è possibile prendere casa vicino a George Clooney con meno di 75.000 euro. Oppure il Lago Maggiore dove si trovano belle case anche a meno di 40.000 euro vicino a dove vive Renato Pozzetto.

(n.d.r. Proiezionidiborsa riprende gratuitamente annunci presenti sui siti immobiliari nazionali. Non conoscendo né i dettagli né la veridicità dell’informazione non ha alcun interesse in merito agli annunci immobiliari indicati.)