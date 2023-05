Il Leone e questi 3 segni zodiacali odiano l’estate: se ci sei anche tu preparati a mesi devastanti!

Abbiamo superato la metà di maggio e stiamo aspettando in gloria l’arrivo dell’estate. Non tutti, però, sono così entusiasti del caldo e delle lunghe giornate estive. Se anche noi rientriamo in questa seconda categoria forse è per colpa del nostro segno zodiacale. Stiamo infatti per scoprire i 4 segni che odiano la bella stagione con tutto il cuore.

Stiamo vivendo uno dei mesi di maggio più piovosi degli ultimi 20 anni. Una situazione che per fortuna durerà solo pochi giorni. Le previsioni meteo per l’estate annunciano caldo, sole e temperature alte. Una straordinaria notizia per chi di noi ama il mare, le spiagge e le giornate all’aria aperta. Ma non tutti apprezzano il periodo dell’anno che va da giugno a settembre. Ad esempio il Leone e questi 3 segni zodiacali odiano l’estate. Se siamo tra questi 4 segni dovremmo prepararci a una stagione veramente complicata.

Il Toro è il segno più fortunato dell’estate anche se la odia profondamente

L’oroscopo dell’estate 2023 indica il Toro come segno più fortunato in assoluto. Una bella consolazione per i Toro che in realtà odiano profondamente i mesi caldi. I nati sotto questo segno hanno due problemi quando arriva giugno: l’odio per il mare e quello per l’afa. Il Toro si annoia quasi sempre quando è in spiaggia. E allo stesso tempo tollera malissimo le temperature alte. Chiedete a uno di loro di scambiare il telo mare con il plaid e firmerà una cambiale in bianco.

Inizia un periodo durissimo per il Leone

Il Leone è un segno zodiacale “estivo”. Ma a parte pochissime eccezioni i Leone soffrono moltissimo durante la stagione calda. Il caldo afoso è solo una delle ragioni. A renderli insofferenti e nervosi sono anche i ritmi della vita estiva, il caos e le giornate lunghissime. Per un Leone la serata ideale è quella sul divano a guardare la Tv. Non quella in mezzo a folle di turisti.

Il Leone e questi 3 segni zodiacali odiano l’estate: Vergine e Acquario vorrebbero essere già a settembre

Giugno sarà un mese molto movimentato dal punto di vista astrale. Il giorno 17 Saturno inizierà il suo moto retrogrado e porterà pessime novità ad alcuni segni. Tra questi c’è anche la Vergine. Ed è la classica goccia che fa traboccare il vaso dal momento che i Vergine sono tra i segni che odiano di più l’estate. I Vergine amano apparire sempre al top, eleganti e ben curati. Un’esigenza che si sposa malissimo con lo stile casual estivo. Aggiungiamo anche il fatto che detestano caldo e sudore e il gioco è fatto.

L’Acquario è uno dei segni più strani dello zodiaco. Da un lato ama fare nuove esperienze e conoscenze. Dall’altro odia il distacco, anche momentaneo, dagli amici e dalla famiglia. Proprio ciò che accade in estate. In più gli Acquario hanno spesso la puzza sotto al naso e non amano particolarmente “sporcarsi” con sabbia e salmastro. Difficile trovarne uno che non veda l’ora che arrivi settembre.