Macchie di candeggina su tessuti e vestiti: secondo le nonne sono 3 i trucchi migliori per toglierle

Basta un attimo di distrazione e una goccia di candeggina può rovinare per sempre i nostri capi preferiti. Spesso non è sufficiente fare attenzione e una volta che il danno è fatto occorre agire in fretta e correre immediatamente ai ripari. Oggi vogliamo spiegarti come eliminare senza fatica le macchie di candeggina sui vestiti seguendo i semplici consigli delle nostre nonne.

Può succedere che durante le pulizie di casa la candeggina finisca su un tappeto oppure su un nostro capo d’abbigliamento. C’è chi non ama usare la candeggina perché è un prodotto molto aggressivo, ma molti altri la ritengono indispensabile per pulire a fondo la casa.

Se sfortunatamente macchi qualche tessuto con la candeggina non disperare. Le nostre nonne conoscono da sempre il rimedio per qualsiasi cosa e anche in questo caso possiamo rimediare.

Con l’articolo di oggi ti sveliamo 3 metodi semplici ed efficaci per eliminare le macchie di candeggina dai tessuti. Vuoi sapere come fare? Continua a leggere qui sotto.

Macchie di candeggina su tessuti e vestiti? Niente paura, da oggi potrai eliminarle con un solo gesto

La candeggina possiede un odore molto sgradevole, ma quello che è peggio è che le sue macchie possono essere permanenti se non agiamo in fretta.

La candeggina serve a disinfettare, sbiancare e smacchiare capi e superfici. Quando la usi, ricorda di usare un paio di guanti e la mascherina per evitare di inalarla. Se malauguratamente macchi un tessuto, agisci tempestivamente e prova uno di questi 3 rimedi.

Il primo consiste nel mischiare mezzo bicchiere di alcol a 70 gradi e una tazza di aceto bianco. Versalo subito sulla macchia da trattare e tampona la macchia con un panno morbido senza strofinare. A questo punto, lava il capo di lavatrice con un ciclo a 30 gradi. Può essere necessario ripetere questo procedimento più volte se la macchia è estesa, ma in questo modo potrai risolvere il problema.

Hai in casa la vodka o del gin? Usali per smacchiare i tuoi capi!

Per rimuovere macchie di candeggina su tessuti e vestiti puoi usare 2 prodotti che potresti già avere in casa: la vodka o del gin.

Per fare in modo che questo rimedio funzioni, è necessario che il capo sia ancora bagnato e la macchia non ancora del tutto assorbita. In questo caso, versa una quantità generosa di prodotto direttamente sulla macchia e tamponala usando un batuffolo di cotone. Anche in questo caso, non strofinare perché anziché rimuoverla potresti allargare la macchia di candeggina.

Un prodotto ecologico dalle 1000 virtù ti aiuterà ad eliminare le macchie di candeggina

Sbianca e smacchia i tessuti: il percarbonato di sodio è un prodotto ecologico che trovi nei negozi specializzati per la cura della casa e costa pochi euro. Per prima cosa pretratta la macchia di candeggina con del succo di limone sempre tamponandola con un panno in cotone.

A questo punto, versa 2 cucchiai di percarbonato di sodio nel cestello della lavatrice. Se il tessuto lo permette, avvia un ciclo di lavaggio a 40 gradi. In caso contrario, se il tessuto è delicato, lava a 30 gradi e la macchia scomparirà facilmente.