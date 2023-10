Case a partire da 75.000 euro nella città di Dalla e dove girano L’ispettore Coliandro

Panoramica di Bologna-Foto da wikipedia-Autore Steffen Brinkmann, claimed to be Szs here

Cercare casa può essere un’avventura stimolante se si ha a disposizione un buon budget. Senza scalfire molto il proprio patrimonio, però, bisogna scegliere con cura tra le varie proposte del mercato immobiliare. Possiamo essere costretti a trasferirci per lavoro o studio oppure vogliamo solo cambiare quartiere. Se abitiamo nella città dov’è nato Lucio Dalla ci sono alcune proposte interessanti. Scopriamo qualche annuncio di vendita immobiliare a Bologna e cosa vedere in città.

Se vogliamo comprare casa a Bologna, probabilmente sappiamo già che in città è presente una delle più antiche università del Mondo, l’Alma Mater Studiorum. È bello passeggiare poi per le vie e sotto ai portici. In particolare uno che porta al Santuario della Madonna di San Luca è tra i più lunghi al Mondo.

Piazza Grande o Maggiore fu resa famosa da Lucio Dalla in una canzone. Se stimiamo questo cantautore e clarinettista possiamo visitare la sua casa in via d’Azeglio. L’ingresso costerebbe 15 euro.

In città si sono girati molti film, come Quo vadis Baby? di Gabriele Salvatores. Abbiamo visto Bologna anche nella serie di telefilm L’ispettore Coliandro diretta dai Manetti Bros. con protagonista Giampaolo Morelli.

Prima di accendere un mutuo valutiamo bene alcune proposte in qualche sito di annunci immobiliari.

Alcune case a partire da 75.000 euro nella città di Dalla

Su Idealista c’è un annuncio riguardante un bilocale. Si trova a Borgo Panigale in via Ducati. L’immobile si trova al primo e ultimo piano con doppia esposizione. Sarebbe inclusa nella vendita una cantina. Si compone di camera da letto, bagno e un altro locale con cucina. È presente un montascale per particolari esigenze di mobilità. La casa di 46 m² sarebbe in vendita a 75.000 euro. Codice dell’annuncio RR-D.

Sempre in Borgo Panigale si troverebbe un bilocale al piano terra con posto auto scoperto e cantina. Rif. B103E, codice annuncio 47346890 letto su Casa.it. L’immobile di 40 m² si venderebbe a 93.000 euro.

A poca distanza dalla stazione di Bologna a Trebbo di Reno c’è un bilocale di 42 m² composto da ingresso, soggiorno, camera da letto, un bagno e la cantina. L’annuncio su Trovacasa ha il codice TC60243128, riferimento PA23. Il prezzo proposto sarebbe di 95.000 euro.

Infine, nel centro storico di Bologna in via Broccaindosso si venderebbe un monolocale di 22 m² con porta blindata ristrutturato di recente. Si compone di ingresso, open space e bagno. Il costo richiesto sarebbe di 133.000 euro trattabili. Annuncio letto su Immobiliare, rif. 103 bis.

Altre informazioni utili

Abbiamo quindi appreso che ci sono case a partire da 75.000 euro nella città di Dalla. Per farci un’idea un po’ più generale, ecco il valore delle abitazioni al metro quadro.

In base ai dati riportati da Immobiliare.it il prezzo medio degli immobili a uso residenziale a Bologna è di 3.391 €/m² per la vendita. Il costo minimo è di 2.693 €/m², il massimo di 4.220 €/m². Per quanto riguarda l’affitto, si va da un minimo di 13,21 €/m² a un massimo di 20,60 €/m² . Il prezzo medio invece sarebbe di 17,55 €/m². Il periodo di riferimento è agosto 2023.

