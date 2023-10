Oggi la BCE ha lasciato i tassi invariati. Si tentano rimbalzi in intraday ma la tendenza continua a essere ribassista. Gli obiettivi di questo movimento sembrerebbero più profondi del 10/15% dai prezzi attuali. Rimane il rischio che i mercati possano collassare e che l’anno chiuderà sotto i livelli attuali. Il 2023 per il momento ha visto formare il massimo annuale ad agosto. In questo anno quasi mai si era verificata questo pattern. Questo stato potrebbe essere cambiato fino al 30 dicembre. Tutto è sempre possibile ma dipende a parer nostro da che tendenza assumeranno i prezzi da ora in poi. Come finirà questa settimana dei mercati?

I pericoli continuano ad aumentare

Un movimento di rimbalzo assumerebbe più spessore solo con la a chiusura di questa settimana di contrattazione superiore a:

Dax Future

15.405

Eurostoxx Future

4.187

Ftse Mib Future

28.500

S&P500

4.394.

I prezzi attuali sembrano molto lontani e quindi si analizzeranno per cercare un punto di inversione rialzista i massimi di questa settimana e quelli della prossima. Rimane aperta la strada che siamo all’inizio di un sell off che potrebbe durare fino al 30 novembre o addirittura il 10 marzo del 2024.

Al momento, fino a quando non si verificherà un’inversione duratura questo rimane il nostro percorso campione per i prossimi mesi.

Al momento gli swing in corso mensile, settimanale e giornaliero sembrano non dare scampo.

Come finirà questa settimana dei mercati?

Alle ore 16:28 della seduta di contrattazione del giorno 26 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

14.806

Eurostoxx Future

4.062

Ftse Mib Future

27.415

S&P500

4.161,86.

Oggi vogliamo far notare che sul Vix che è un buon indicatore per mantenere il polso della situazione, sembrerebbe voler generare un segnale di inversione sul giornaliero.

Questo potrebbe dare un pò di respiro all’zionario. Non dimentichiamo inoltre che oggi scade un setup emnsile e ci siamo arrivati con un ribasso. Pausa al rialzo per qualche giorno o si inizia con il panico? Vedremo come chiuderanno oggi i listibi

