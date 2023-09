Case in vendita in Puglia sotto i 50.000 euro nella città cara a Luisa Ranieri, vicino al mare e all’Università 

Comprare una casa è una decisione importante. Bisogna decidere dove cercarla in base alle proprie esigenze e ai soldi a disposizione. In Puglia se si desidera abitare a Bari ci sarebbero delle proposte interessanti. Vediamone alcune vicine ai luoghi dove si gira una famosa fiction con Luisa Ranieri.

L’acquisto di un immobile può incidere in modo importante sul patrimonio familiare. Si può risparmiare per comprare in contanti oppure chiedere prestiti o un mutuo. In base ai soldi che si decide di spendere, quindi, si può scegliere un casa dove vivere, magari vicino al mare.

Se già abitiamo in Puglia oppure desideriamo viverci o andarci solo in estate, vediamo qualche interessante proposta.

Il legame dell’attrice con Bari

Ci sono Regioni italiane che ci sembra di conoscere a fondo pur non essendoci mai stati. Capita spesso grazie a film e serie tv di successo ambientati in posti meravigliosi. Pensiamo ad esempio a Il commissario Montalbano. Luca Zingaretti, nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri, si muove in Sicilia. La moglie di Zingaretti è la bella e brava Luisa Ranieri. Johnny Depp sembra che l’abbia voluta per il suo prossimo film Modi, sul pittore Modigliani. L’attrice è nota per tanti film e per il ruolo da protagonista nei telefilm Le indagini di Lolita Lobosco.

Proprio in questi giorni si starebbe girando la terza serie della fiction con la Ranieri. Un’altra protagonista è la sua auto d’epoca, la Bianchina rossa.

Se per qualsiasi motivo vogliamo acquistare casa a Bari, città in cui sono girate gran parte delle scene di Lolita, ecco qualche proposta. Nei dintorni degli immobili c’è Piazza dell’Odegitria, dove si affaccia la casa di Lolita Lobosco nella fiction. Troviamo anche a poca distanza il lungomare di Bari, tanti servizi, il Teatro Margherita e il Teatro Petruzzelli.

Alcune case in vendita in Puglia sotto i 50.000 euro

In via Manzoni a Bari, nei pressi della stazione, ci sarebbe un monolocale in vendita. L’appartamento da ristrutturare si troverebbe al terzo piano di in un palazzo signorile con ascensore. La casa di 30 m² con una camera, bagno e angolo cottura si venderebbe a 27.000 euro. Riferimento 109 dell’annuncio pubblicato su Immobiliare.it.

Vicino all’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” sarebbe in vendita un bilocale di 40 m². L’appartamento è al piano terra e necessiterebbe di una ristrutturazione. Il prezzo richiesto sarebbe di 40.000 euro. Annuncio aggiornato il 27 settembre 2023 con rif. 60/23 Centro Bari, codice 47255755 trovato su Casa.it.

In generale, per gli immobili residenziali a Bari il prezzo medio di vendita sarebbe di 1.932 €/m² con un range tra 1.501 €/m² e 2.378 €/m².

Per quanto riguarda l’affitto, il costo medio sarebbe di 10,69 €/m² con un minimo di 7,73 €/m² e un massimo di € 11,68 €/m².

Si possono quindi trovare case in vendita in Puglia sotto i 50.000 euro a Bari, città sempre più conosciuta e apprezzata grazie anche a delle serie tv.

(n.d.r. L’articolo riporta a titolo gratuito informazioni lette su alcuni siti di annunci immobiliari. Non c’è alcun tipo di rapporto nè con i siti indicati e nè con chi ha pubblicato gli annunci)