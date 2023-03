Appartamenti vicino all’università da 50.000 euro: ecco come investire i soldi in un vero affare ma solo per i più scaltri

Invece di tenere i soldi depositati in banca o alla posta, è il momento giusto per trovare delle incredibili occasioni da mettere a reddito. Ecco di cosa si tratta.

Con l’aumento dei prezzi sembra che ormai i nostri soldi non abbiano più lo stesso valore di un tempo. Infatti ciò che prima si acquistava con 1.000 euro oggi costa molto di più. Tale situazione purtroppo si riverbera anche sui nostri risparmi depositati in banca. L’indice nazionale dei prezzi al consumo, secondo l’ISTAT, è aumentato dello 0,3% su base mensile, nonché dell’11,6% su base annua. Questo significa che il nostro denaro sta perdendo di valore proprio in questa percentuale. Pertanto i soldi che abbiamo sul conto in banca o alla posta stanno perdendo il loro potere d’acquisto originario. In un periodo di crisi economica come questa, possono farsi dei veri e propri affari immobiliari. Per chi ama una casa al mare, possono addirittura acquistarsi immobili a meno di 30.000 euro in un paese incantevole del Sud Italia, nel Cilento.

Se stai pensando di investire i tuoi soldi questa potrebbe essere un’occasione imperdibile: appartamenti vicino all’università da 50.000 euro

Prima di investire i propri soldi in acquisti immobiliari, è opportuno farsi seguire da un esperto, valutando ogni aspetto, soprattutto se si acquista all’asta. In questa ipotesi, i vantaggi sono tanti, come il prezzo sicuramente più basso rispetto al reale valore di mercato. Ad esempio potremmo acquistare a 50.000 euro la casa al mare in una delle Regioni italiane più belle del Mondo, come la Sardegna. Tuttavia possono esserci dei rischi da non sottovalutare, come aggiudicarsi un immobile occupato da un inquilino. Ecco perché è importante riflettere bene prima di procedere ad un’offerta. Oltre a case al mare, si potrebbe pensare di acquistare un appartamento nelle vicinanze di università o comunque in città. Oltre alle varie agenzie immobiliari, fisiche o online, potremmo fare dei veri e propri affari spulciando sul sito delle aste giudiziarie. Potremmo trovare appartamenti a prezzi davvero bassi proprio al centro di Roma.

Ecco delle occasioni da non perdere

Trovare appartamenti vicino all’università da 50.000 euro in città è sicuramente un ottimo investimento soprattutto se intendiamo affittarlo a studenti. Tale tipo di locazione presenta diversi vantaggi in termini di rendita. Infatti, a seconda delle stanze l’appartamento potrebbe rendere molto di più rispetto alla locazione dell’intero immobile ad una famiglia. Peraltro, difficilmente gli studenti sono morosi, in quanto solitamente i genitori si fanno carico delle spese dell’affitto. Ad ogni modo, potremmo inserire nel contratto il genitore come garante in assenza di mancato pagamento da parte degli inquilini. Per chi è in cerca di affari, all’asta possono trovarsi diversi immobili, proprio al centro di Roma con un’offerta minima di circa 50.000,00 euro. Ad esempio, nella zona del Pigneto a Roma, si può acquistare all’asta, un monolocale con un’offerta minima di euro 52.650,00. O ancora, sempre al centro di Roma, si può acquistare un trilocale con un’offerta minima di euro 52.500,00. Ovviamente maggiore sarà la nostra disponibilità economica d’investire e maggiori saranno le offerte e le occasioni.