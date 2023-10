Beko, Akai, Haier dove producono le marche economiche di lavatrici, frigoriferi e forni

Sono ormai presenti in tutti i negozi di elettrodomestici o ipermercati, i marchi economici stanno diventando sempre più popolari anche per la buona qualità dei prodotti. Sono i marchi Beko, Akai , Haier che certo non vantano un forte impatto come i nomi altisonanti come Bosh, Ariston, Whirpool ma sono sempre più diffusi. Vediamo dove vengono prodotti i grandi elettrodomestici bianchi di queste case produttrici.

Chi si accinge ad acquistare grandi elettrodomestici come lavatrici, asciugatrici o frigoriferi si sarà trovato a valutare prezzi low cost di alcune marche i cui nomi magari risultano sconosciuti. Ci si chiede: “quanto saranno affidabili?”; “risparmio nell’acquisto ma quanto durerà?” oppure ”i pezzi di ricambio saranno facilmente reperibili?”. Vediamo dove producono queste aziende.

Iniziamo la nostra rassegna con il marchio Beko che attualmente si posiziona come terzo brand in Europa per la vendita di elettrodomestici. Beko batte bandiera turca e nasce nel secondo dopoguerra, nel 1955, in un paesino chiamato Sütlüce. La produzione inizialmente era solo rivolta alle lavatrici e l’azienda si chiamava Arçelik. La società è parte del gruppo industriale Koç, una holding potentissima in Turchia con aziende in diversi settori dalla pasticceria alle costruzioni.

Nel 1965 viene quotata in Borsa. Il nome Beko è frutto dell’unione delle sillabe iniziali dei fondatori ossia Leon Bejerano e Vehbi Koç. Nel 1988 approda in Francia mentre in Italia la prima filiale viene aperta solo nel 2006. Nel 2009 Beko inizia a sponsorizzare squadre sportive.

Non si può non citare la sponsorizzazione della squadra di calcio del Barcellona. Attualmente Beko è presente con i propri elettrodomestici in 145 Paesi. È una leggenda metropolitana invece il legame con Bosh: in internet gira la notizia che sia la sottomarca di Bosh ma questo è assolutamente falso. Secondo Altroconsumo che ha testato un modello di lavatrice Beko nel 2020 la qualità è risultata buona ottenendo 4 stelle per la qualità del lavaggio e 5 stelle per affidabilità del marchio.

In Francia “ il Barimètre du SAV”, ossia barometro del servizio post-vendita colloca Beko nelle marche migliori ma raggiunge solo l’undicesimo posto. Il metodo di valutazione contempla parametri come l’affidabilità ossia quanto in prodotto si guasta o la riparabilità e la disponibilità dei pezzi di ricambio. Beko produce in 26 stabilimenti con sede in 9 Paesi fra cui Turchia, Romania, Sudafrica e Bangladesh. In Italia lo sponsor Beko è Alessandro Borghese.

Il marchio Akai produce soprattutto TV. Si tratta di un’azienda giapponese che venne alla luce nel 1926 a Tokyo come fabbrica di motori per giradischi. La produzione riguarda, oltre le TV, anche strumenti musicali elettronici e console per DJ. Nel 1996 è in bancarotta ma viene salvata da una holding cinese ed infatti la produzione ora si concentra in Cina e d in Giappone. I centri di assistenza non sono monomarca ma coprono il territorio nazionale. Per le TV LED si è dimostrato un marchio fra i più diffusi dei modelli low cost.

All’apparenza potrebbe sembrare un marchio low cost poco conosciuto ma in realtà è un colosso che distribuisce in 200 Paesi. L’acquisizione dell’italiana Candy vuole sancire un posizionamento sul mercato italiano ed europeo forte e stabile. Haier in Europa ha quintuplicato il proprio giro d’affari dal 2019. Haier produce in Cina ma ha appena acquisito uno stabilimento in Romania per i frigoriferi e uno Turchia per le lavastoviglie ed i forni. Il Quartier Generale di Haier sarà comunque a Vimercate e Brugherio. Nel 2020 Haier è il primo produttore mondiale di elettrodomestici. Attualmente ha 29 sedi produttive

