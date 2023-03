Indeciso tra fondente, bianco o al latte? Prova queste uova di cioccolato che sono un’assoluta novità e costano meno di 20 euro

Scopri qual è l’uovo di Pasqua perfetto per te dando un’occhiata a tutti i nuovi gusti proposti dalle grandi marche a piccoli prezzi.

La Pasqua si sta avvicinando e questo lo intuiamo non solo per ragioni di calendario, ma anche perché i supermercati iniziano ad allestire gli scaffali.

L’uovo di cioccolato, iconico simbolo della festa, torna alla ribalta ed è pronto a far sognare il palato di grandi e piccini.

Un po’ come pandoro e panettone, l’uovo di cioccolato è quel dolce che ci accompagna da sempre e a cui è difficile rinunciare.

Del resto, il cioccolato piace davvero a tutti: come resistere?

Certo, qualcuno potrebbe obiettare che il cioccolato si può mangiare tutto l’anno, tra barrette e dolciumi vari, ma qui si aggiunge il brio della sorpresa.

Quanto è bello vedere le uova di Pasqua tutte colorate e immaginare che cosa nascondono?

Ebbene, se per i piccoli è questa la parte bella, per i più grandi rimane il cioccolato la parte migliore.

Anche perché ogni anno nuovi gusti si aggiungono a quelli tradizionali e attorno ad essi si genera grande aspettativa.

Se anche tu sei indeciso tra fondente, bianco o al latte prova queste uova di cioccolato dal sapore tutto nuovo, disponibili anche al supermercato.

Tutte le novità sul mercato

Il primo prodotto di cui prendere nota è senza dubbio l’uovo di cioccolato firmato Lindt.

Di solito lo trovi in versione latte e fondente, con uno spessore del cioccolato che varia a seconda dei gusti.

Ma il tocco da maestro arriva proprio quest’anno con l’uovo di cioccolato al latte impreziosito da una golosissima granella di pop corn.

Dolce e salato si incontrano, dando vita ad un sapore stuzzicante che metterà tutti d’accordo e costa meno di 15 euro.

Anche il marchio Kinder quest’anno si arricchisce e comprende persino l’uovo fondente: da provare!

Sulla stessa linea si colloca anche Ferrero, che oltre al classico fondente e cacao propone l’extra dark, fondente al 65%.

E che dire del fondente alla menta firmato After Eight? Se ti piace il connubio di questi due sapori non puoi lasciartelo sfuggire.

Perugina collabora invece con Dolce & Gabbana per portare in tavola una versione total red del classico uovo.

Vuoi sapere cosa lo rende così colorato? Una strepitosa granella al gusto di lampone.

Indeciso tra fondente, bianco o al latte? Prova queste uova di cioccolato dal gusto unico e con sorprese scoppiettanti

Se invece sei fan del cioccolato bianco devi assolutamente provare l’uovo Bauli in total white o quello Caffarel con granella di nocciole.

Oppure, se proprio non vuoi farti mancare nulla, prova il bianco con granella salata di mandorle e pistacchi creato dal Viaggiator Goloso.

Infine, dal fronte cioccolato passiamo a quello sorprese perché anche quelle

tutti gli anni sono nuove e diverse. Ci pensa ad esempio Melegatti che offre versioni mini di giochi da carte come Uno, Pictionary o Scrabble.

Indeciso tra fondente, bianco o al latte? Prova queste uova

Motta invece pensa ai più piccoli con teneri animaletti peluche e ai più grandi con l’uovo di cioccolato dedicato alle leggende del calcio.

Per quanto invece riguarda l’universo influencer, alle uova di Chiara Ferragni e Fedez si aggiungono quelle firmate Clio Make-up.