3 piante rampicanti che fioriscono velocemente in estate: ideali per ricoprire muri rovinati e creare zone d’ombra

3 piante rampicanti che fioriscono velocemente in estate-proiezionidiborsa.it

Le rampicanti sono delle piante magnifiche e molto particolari. Crescono sui muri di casa e ricoprono perfettamente i pergolati per fare ombra. Sono molto resistenti al caldo e si sviluppano davvero velocemente. Scopriamo quali sono le più belle da coltivare in estate.

Trasformare uno spazio esterno in un’oasi di pace è davvero divertente. Non è necessario avere un giardino di grandi dimensioni, ma anche un terrazzino o il balcone di casa può diventare un vero gioiello.

Basta scegliere gli arredi giusti e dividere perfettamente gli spazi. Anche le piante svolgono un ruolo fondamentale. Non solo perché colorano gli ambienti, ma alcune specie vegetali creano anche delle zone d’ombra e abbelliscono le facciate dei muri.

Rampicanti per muri, pergolati e facciate

In particolare, le piante rampicanti sono dotate di caratteristiche molto singolari. Il fusto flessibile ha la capacità di appoggiarsi e aggrapparsi alle piante vicine, alle facciate delle case e ai pergolati. Sono un’ottima soluzione per abbellire dei vecchi muri sporchi e poco curati. Le piante rampicanti creano delle barriere colorate davvero suggestive.

Sono facili da coltivare, ma è necessario che la loro crescita sia tenuta a bada perché potrebbero diventare davvero infestanti.

Pensiamo all’edera che cresce molto velocemente e può raggiungere i 5 metri d’altezza.

3 piante rampicanti che fioriscono velocemente in estate: tutti le ammireranno

Una delle più belle rampicanti è certamente la passiflora. Una pianta ornamentale originaria del centro e del sud America. È caratterizzata da un fusto legnoso e dei viticci che permettono la crescita verticale.

Nonostante l’aspetto delicato, la passiflora può diventare una pianta molto infestante. Per crescere vigorosa ha bisogno di molto sole, ecco perché ama svilupparsi lungo i muri. Non necessita di tantissime cure, ma attenzione alle irrigazioni: dovranno essere regolari e costanti.

Di certo non è da meno la bellezza del plumbago, anche detto gelsomino azzurro. Una pianta dal fusto sottile che può raggiungere i 4 metri d’altezza. I fiori del plumbago sbocciano a giugno e fino all’autunno. Sono bellissimi e caratterizzati da diverse tonalità di azzurro. Questa rampicante non necessita di molte cure, anche se la concimazione e la protezione dal freddo sono due aspetti da non sottovalutare.

Il plumbago è molto semplice da coltivare. Basta posizionarlo in una zona molto illuminata, prestare attenzione alle innaffiature e utilizzare un terriccio ricco di sostanze organiche. Controlliamo sempre lo stato della pianta, perché i parassiti potrebbero rovinarla. Anche se, seguendo i consigli dell’esperto Luca Sardella, sarà semplice salvare la situazione utilizzando dei rimedi casalinghi.

Una pianta poco conosciuta

In primavera e in estate sboccia anche la decumaria barbara. Una pianta dal fogliame verde scuro e dai fiori lievemente profumati di colore bianco crema. Inizialmente, la Decumaria barbara cresce molto lentamente, ma quando si adatta al clima e al terreno, diventerà molto rigogliosa.

Questa pianta rampicante è molto rustica e facile da coltivare. Oltre alle cure abituali non dimentichiamo che, come le ortensie, la decumaria barbara necessita di un terreno abbastanza acido.

Ecco, quindi, 3 piante rampicanti che fioriscono velocemente in estate. Sono così belle che attireranno l’attenzione di tutto il vicinato.