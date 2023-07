Il rialzo dei mercati azionari sarà probabilmente pluriennale. S&P 500 verso i 5.500 punti

La storia tende a ripetersi come insegna la teoria vichiana. I nostri studi sulle serie storiche dei mercati azionari dal 1898 ci danno ragione da circa 20 anni, con previsioni che hanno anticipato di anni quello che poi è realmente successo. La nostra non è magia ma frutto di calcoli statistici e attento studio dei fondamentali economici. I nostri studi elaborati da seri, affidabili, preparatissimi ed elevati profili professionali ci permettono di calcolare con largo anticipo (anche di anni) e con certosina precisione, a volte stupefacente, le date in cui si verificano minimi e massimi dei mercati azionari.

Questo ha portato il nostro portale ad essere, in base alle statistiche di Alexa (gruppo Amazon), il più letto di Italia a marzo 2022. Ciò è valso non solo per il settore finanza (questo già dal 2020) ma per tutte le nostre rubriche. L’aspetto più importante è che tutte le nostre analisi, che si rivelano molto precise da oltre un ventennio, vengono pubblicate gratuitamente. Ora andremo a spiegare perchè a parer nostro il rialzo dei mercati azionari sarà probabilmente pluriennale e perché lo S&P 500 potrebbe dirigersi in pochi anni verso i 5.500 punti.

Le nostre previsioni decennali e i primi 27 mesi del decennio 2021/2030

Era il 31 gennaio 2021 quando su queste pagine abbiamo tracciato le linee previsionali fino al 2023.

I primi 27 mesi del decennio (quindi entro il marzo del 2023) dovevano vedere formare il minimo dell’intero decennio per poi lasciare spazio a un rialzo forte per tutto il decennio. Di tanto in tanto si dovrebbe assistere a degli aggiustamenti tecnici. Un forte movimento ribassista ad esempio è atteso per buona parte del 2027, fino al primo trimestre 2028. Il massimo del decennio è atteso fra la fine del 2029 e il primo trimestre del 2020.

Cosa è successo frattanto?

Per il momento tutto si è verificato come da nostra previsione, e fra il settembre del 2022 e il marzo del 2023, tutti i mercati internazionali hanno formato il loro minimo per il momento (noi riteniamo che possa essere quello decennale come da nostra previsione).

Il percorso campione per il 2023 e le date di setup dal 2022 al 2023

Il minimo annuale doveva formarsi nel primo trimestre, mentre il massimo dovrebbe farlo a ridosso del 30 novembre/prima decade di dicembre. Le probabilità sono superiori al’85% che quest’anno abbia un rendimento superiore al 20%.

Per il momento il nostro frattale sta mostrando una correlazione di circa il 90% con quello che sta accadendo sui mercati internazionali.

Inoltre altri strumenti previsionali come il barometro di gennaio e altri nostri metodi proprietari, che hanno rivelato un’attendibilità del 90%, tendono a confermare questa ipotesi del nostro percorso campione.

Le date più importanti fra il 2022 e il 2023

I nostri calcoli di probabilità e i nostri studi delle serie storiche ci permettono di calcolare con largo anticipo le date dove potrebbero formarsi minimi/massimi assoluti relativi. Questo ci ha permesso negli ultimi 20 anni con una previsione quasi del 90% di definire con largo anticipo dove si sarebbero formati i minimi e massimi assoluti/relativi.

Ecco le ultime date e quello che è accaduto e sta accadendo:

Come si nota la precisione fatta con anticipo di almeno 12 mesi è stata quasi strabiliante. Ora si attende un massimo relativo intorno al 4 agosto, e sembra che si stia per verificare (per il momento).

Il rialzo dei mercati azionari sarà probabilmente pluriennale. S&P 500 verso i 5.500 punti

Qualsiasi previsione per essere seria e affidabile deve basarsi su uno scrupoloso strumento che possa definire la tendenza, e se essa rimane o meno rialzista/ribassista. Il nostro studio sulle serie storiche ha definito le proprietà che definiscono la tendenza con probabilità di indicare la strada giusta dell’80%.

Quindi, le nostre previsioni verranno seguite/monitorate e aggiustate con tali strumenti.

La correlazione fra gli indici azionari americani e gli altri internazionali è intorno al 76/80%. Una percentuale molto elevata che ci fa dire che quello che accade a Wall Street probabilmente accadrà sugli altri listini internazionali. Ora andremo a fare una previsione sullo S&P 500 americano.

Come si nota le trendlines rosse e poi verdi hanno intercettato i minimi e massimi rilevanti degli ultimi anni, e i nostri oscillatori sulla parte bassa del grafico hanno convalidato gli stessi movimenti. Si nota dal grafico che la strada sembra indirizzata a raggiungere i 5.500 punti circa entro 12 al massimo 24 mesi.

Questa previsione sarà valida fino a quando la trendline verde fungerà da supporto (alle varie correzioni che si formeranno di volta in volta), e la stessa verrà convalidata dai nostri oscillatori.

L’indice azionario S&P 500 ha chiuso la seduta del 14 luglio a 4.505,42. Come si può notare dallo stesso grafico i nostri sistemi hanno intercettato sia il massimo del dicembre 2021 che il minimo di ottobre 2022. Ora il rialzo dei mercati azionari sarà probabilmente pluriennale.

Ai posteri l’ardua sentenza.

