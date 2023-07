Mica solo le piante grasse resistono a tutto, anche questi 3 fiori meravigliosi sopportano caldo e siccità

Fioriscono in estate e fino all’autunno inoltrato, queste 3 piante perenni che devi assolutamente conoscere e coltivare. I loro fiori sono meravigliosi e decorano perfettamente balconi e giardini. Inoltre, sono molto resistenti e sopportano il caldo, l’umidità e la mancanza di acqua. Scopri di quali piante parliamo e quali sono le loro caratteristiche.

Se ami le piante ma non hai il tempo di prenderti cura di loro o non hai il pollice verde, allora probabilmente ti hanno consigliato di coltivare una pianta grassa.

Le succulente sono molto resistenti e non hanno bisogno di particolari cure. La loro caratteristica principale è quella di immagazzinare l’acqua e utilizzarla solo quando ne hanno necessita.

Inoltre, si adattano facilmente a qualunque tipo di clima e di terreno. Ecco perché sono molto apprezzate anche da chi conosce poco le varie tecniche di coltivazione.

Le succulente sono perfette per arredare il giardino ma anche ogni tipo di spazio interno.

Mica solo le piante grasse resistono a tutto: ecco 3 erbacee perenni dalla bellezza mozzafiato

Ma ci sono piante che, pur non essendo grasse, riescono ugualmente a resistere al caldo torrido e ad esigere poca acqua. In particolare, 3 di queste fioriscono in estate, regalando colori meravigliosi fino all’autunno inoltrato.

La prima pianta perfetta per balconi e giardini prende il nome di hemerocallis. Una bulbosa perenne di grande bellezza, molto apprezzata per il fogliame e per le fioriture.

Le foglie sono molto eleganti e di forma allungata, mentre i fiori somigliano a dei gigli e sbocciano ripetutamente fino all’autunno. Hanno la particolarità di aprirsi al mattino e rischiudersi alla sera.

Le hemerocallis si adattano a qualunque tipo di terreno, anche se come le ortensie e le altre acidofile, preferiscono quello con il PH leggermente acido. Inoltre, possono sopportare dei periodi di siccità.

Questa particolare caratteristica, si può riscontrare anche nella coreopsis. Una perenne dalle fioriture di colore giallo, che sboccia fino all’autunno. Una pianta resistente anche alle basse temperature, all’umidità e che non ha bisogno di particolari cure. La coreopsis predilige la luce del sole e si adatta a qualunque tipo di terreno, purché sia ben drenato. La sua bellezza non passa di certo inosservata, ma non posizionarla all’ombra perché potrebbe ridurre il numero dei fiori.

Questa attira le farfalle

Tra le bellissime erbacea perenni che decorano elegantemente giardini e balconi, troviamo anche la zinnia. I suoi fiori sono dei piccoli batuffoli morbidi e pieni di petali. Sbocciano in estate e fino all’autunno inoltrato, regalandoci dei colori meravigliosi che attirano anche le farfalle e gli insetti impollinatori.

Mica solo le piante grasse resistono a tutto, anche questa erbacea è facile da curare, perché non teme né il caldo e né i raggi cocenti del sole. Non ama il terreno acido e non ha bisogno di essere innaffiata continuamente; solo quando il terriccio è completamente asciutto. Per farla crescere forte e sana, aggiungiamo anche del concime liquido oppure quello granulare. La zinnia è una pianta rustica e resistente ma potrebbe essere attaccata da afidi e parassiti.