Vuoi ammirare le montagne dall’alto senza salire su un aereo? Puoi farlo in Italia, in questa regione

Puoi scalare le montagne più alte d’Europa anche senza essere un alpinista, con una funivia che ti permette di raggiungere i 3.500 metri di quota in 15 minuti. Un vero capolavoro della tecnologia. Ecco in quale regione.

Abbracciare con lo sguardo tutta la catena del Monte Bianco mentre ci si muove verso l’alto sulle cabine rotanti di una funivia è un’esperienza davvero imperdibile. Tra ghiacciai perenni e massicci imponenti. Vuoi ammirare le montagne dall’alto di una splendida terrazza panoramica? È un’esperienza che puoi fare in Valle d’Aosta.

Tocca il cielo con un dito

Skyway Monte Bianco è un gioiello della tecnologia che permette davvero di allargare gli orizzonti. Inaugurata nel 2015, segue un percorso verticale coprendo in circa un quarto d’ora la distanza che separa Courmayeur, a 1.330 metri di quota, da Punta Helbronner a 3.466 meri di altitudine. A 2.173 metri troviamo una stazione intermedia, quella di Pavillon du Mont Fréty, dove è possibile fare una sosta e trovare punti di ristorazione, una boutique e persino una sala cinematografica. Gli appassionati delle bollicine possono fare un’esperienza degustativa davvero unica alla Cave Mont Blanc. Qui si produce un vino spumante con un vitigno autoctono che si sviluppa ad alta quota. In estate si può praticare trekking attraverso i numerosi sentieri che si inerpicano lungo il fianco della montagna, in inverno si può passeggiare sulla neve con le ciaspole.

Vuoi ammirare le montagne dall’alto e tornare a valle con gli sci?

Da Punta Helbronner si può tornate a valle sugli sci. La discesa sul ghiacciaio della Vallée Blanche è lunga 24 km e conduce a Chamonix. Gennaio e febbraio sono i mesi migliori per affrontare il percorso perché le condizioni del tempo sono ottimali e si è sicuri di trovare neve lungo l’intera traversata. Non è un’esperienza facile ed è bene essere sciatori esperti e farsi accompagnare da una guida.

Poi ci si può rilassare nel tepore dei complessi termali. Le Terme Pré Saint Didier sono dotate di vasche panoramiche esterne con vista mozzafiato sulle maestose montagne per non privarsi del panorama spettacolare neppure tra saune e massaggi.

Assaggia la polenta concia

Non si può lasciare la Valle d’Aosta senza aver prima assaggiato la polenta concia, un piatto tipico della regione alpina. È morbida e cremosa e si mangia con il cucchiaio. La ricetta originale è contesa tra Piemonte e Valle d’Aosta. La differenza principale sta nella scelta del formaggio per conciare la polenta.

In Valle d’Aosta usano la fontina DOP, uno tra i 26 formaggi migliori al Mondo, secondo il giudizio del Wall Street Journal. Ha profumo e gusto intensi e si ricava esclusivamente dal latte di mucche che pascolano ad alta quota, la pezzata nera, la pezzata rossa e la castana. La polenta concia non è un piatto light, tutt’altro. È ricco di calorie e di grassi, ma perfetto per ritemprarsi dal freddo della montagna e per ritrovare l’energia dopo una giornata passata sulla neve.