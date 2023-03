Regioni dove si superano di più i 100 anni di vita, ecco la classifica e non indovinerai mai qual è al primo posto

Il genere umano da sempre sogna di allungare la propria vita e di renderla eterna. Sicuramente può suonare fantascienza, almeno ad oggi, ma il dato positivo è che l’aspettativa di vita odierna è comunque piuttosto alta. Lo dimostra il gran numero di ultracentenari nella nostra penisola, un numero che sembra in crescita. Ma dove si concentrano maggiormente? Rispondiamo a questa domanda per scoprire quale Regione sembri più propizia per una lunga vita.

L’ambiente, come sostenuto da diversi studi, sembra incidere e influenzare la vita dei propri abitanti. D’altronde, l’inquinamento del territorio, le abitudini diffuse, così come l’offerta di servizi, indubbiamente sono dei fattori che potrebbero entrare in gioco. Senza addentrarci in questi o avanzare ipotetiche spiegazioni, possiamo dire però che alcune zone sembrerebbero predisporre maggiormente la popolazione a una vita più lunga. Sarebbe quanto emerge dai dati.

Basti pensare all’evidente longevità di alcuni Paesi rispetto ad altri. Anche all’interno dell’Italia stessa la situazione varierebbe a livello regionale e si vivrebbe di più in misura maggiore in alcune zone. Vediamo dunque quali sono le Regioni dove si superano di più i 100 anni.

L’indagine

L’ISTAT, ossia l’Istituto Nazionale di ricerca, monitorerebbe la presenza della popolazione che supera una determinata soglia di età. Si concentrerebbe su quella fascia della popolazione che ha raggiunto o superato i 105 anni. Lo scopo sarebbe quello di avere dati aggiornati continuamente, nonché di individuarne le caratteristiche demografiche.

Una sua recente indagine, risalente al giugno 2022, riporta dati davvero incredibili e positivi. All’inizio del 2021 le persone di cento anni e oltre sarebbero state 17.177, di questi ben 1.111 avrebbero superato i 105 anni, di cui 17 super centenari, ossia di 110 anni od oltre. Il record assoluto lo avrebbe detenuto una donna marchigiana di quasi 112 anni, sul fronte maschile un toscano di quasi 110.

Oltre a evidenziare un aumento considerevole di centenari, la ricerca ha sottolineato come sul totale l’83% sia di sesso femminile. Le donne rappresentano quasi il 90% delle persone di oltre 105 anni e sarebbero le uniche ad aver superato i 110 anni.

La classifica delle Regioni dove si superano di più i 100 anni di età

L’ISTAT nella sua indagine fornisce anche un grafico per individuare dove si concentrino maggiormente gli individui di 105 anni e più in rapporto alla popolazione totale. Partendo dagli ultimi posti, troviamo rispettivamente Bolzano, Campania, Basilicata, Trento e Calabria. Sorprenderà scoprire che al di sopra, ancora in un punto basso della classifica, si situano salendo Lombardia, Lazio, Piemonte e Veneto. Continuando ad avanzare incontriamo in tale ordine Sicilia, Puglia, Toscana, Sardegna, Marche, Emilia Romagna, Umbria.

Guadagnano un terzo posto a pari merito Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Liguria, con una percentuale di 3 individui ultracentenari ogni 100.000 abitanti. Medaglia d’oro per il piccolo Molise che vede lievitare tale rapporto in una percentuale del 4,1, seguito dal 3,2 della Valle D’Aosta, che si aggiudica il secondo posto.

Senza considerare il rapporto con il resto della popolazione invece, il più alto numero assoluto si troverebbe a Nord Ovest, seguito da Nord Est, Sud, Centro e Isole. In ogni caso, il numero di ultracentenari sarebbe lievitato quasi triplicandosi. Il che ci fa sperare di avere davanti a noi davvero tanti anni di vita ancora, magari da godere maggiormente con una pensione anticipata.