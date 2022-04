Avere una casa sempre fresca e pulita che inebria il naso di qualsiasi ospite è il sogno di tutti, casalinghe e non.

Tuttavia quest’impresa non sempre risulta così semplice. Infatti capita spesso di passare a pulire la casa per ore e poi qualche piccolo ed imperdonabile errore, come un mocio per i pavimenti sporco, compromette tutta la fatica.

In più per dare forma al nostro sogno spesso si ricorre all’acquisto compulsivo di numerosi prodotti per la pulizia della casa. Come spray profumati, profuma ambienti, detersivi e fragranze intense che spesso vanno via in un baleno. In altri casi vengono addirittura coperte da puzze maleodoranti derivanti magari da strofinacci e scope elettriche sporchi.

Ma allora come fare per far sì che la propria casa abbia sempre un buon profumo?

Casa sempre fresca e pulita a lungo e pavimenti splendenti con questi 3 trucchetti naturali ed economici perfetti per lasciare gli ospiti a bocca aperta

Ecco qualche piccolo segreto per mantenere una casa profumata a lungo e pavimenti brillanti.

La prima cosa da fare è arieggiare bene ogni singolo ambiente, meglio se per almeno un paio d’ore al giorno. Questo gesto è indispensabile per far svanire del tutto gli odori che caratterizzano ogni abitazione, come ad esempio quello di cucinato, quello di prodotti particolari come l’anticalcare e molti altri.

Per mantenere la casa profumata inoltre serve tenere alcuni ambienti particolarmente puliti come ad esempio il bagno. Una delle fonti principali di cattivo odore nelle case. La pulizia del bagno deve essere costante e giornaliera in modo tale che gli ospiti ma anche i componenti della famiglia possano al loro ingresso avvertire una piacevole sensazione di pulito.

Una soluzione potrebbe essere quella di tenere sempre a portata di mano una soluzione a base di acqua e aceto da nebulizzare più volte durante la giornata sui sanitari. Indispensabile per evitare la fuoriuscita di strane puzze è la pulizia delle tubature. Un altro trucchetto è quello di posizionare all’interno del WC una zolletta profumata che si attiva tutte le volte che si tira lo sciacquone. Per profumare la cucina invece possiamo utilizzare dei prodotti naturali come il caffè e il limone. Basterà tenere sempre in infusione della polvere da caffè o delle bucce di limone. Entrambi gli alimenti sono in grado di emanare un buon profumo e di neutralizzare le puzze.

Salotti e stanze

Per quanto riguarda ambienti come stanze e salotti un modo per neutralizzare gli odori è quello di aggiungere all’acqua di pulizia dei pavimenti dove avremo il classico detergente, del limone. Questo non solo aiuterà a rimuovere le macchie ma anche a tenere l’ambiente gradevolmente profumato con delle note di limone. Inoltre il limone è ottimo per allontanare gli insetti che spesso entrano incuriositi nelle nostre abitazioni.

Ecco dunque come avere casa sempre fresca e pulita a lungo e pavimenti splendenti con questi 4 trucchetti naturali ed economici.

