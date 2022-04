Con il passare del tempo anche i pavimenti più nuovi e belli si trasformano in un cumulo di sporcizia che si accumula soprattutto tra le fughe bianche della pavimentazione che diventano nere.

Un problema comune a molte tipologie di pavimento e che esteticamente fa apparire la casa più vecchia e trasandata. Un problema che spesso si ripropone anche tra le piastrelle di rivestimento del bagno. In questo caso oltre a scurirsi le fughe si riempiono di muffa divenendo anche maleodoranti.

In commercio esistono una miriade di prodotti per la pulizia dei pavimenti e per sbiancare le fughe tra le piastrelle. Tuttavia molti di questi contengono al proprio interno numerose sostanze chimiche che utilizzate con frequenza potrebbero causare qualche fastidio. In più se non utilizzati al meglio questi prodotti potrebbero causare dei fastidi anche ai nostri animali domestici.

Ma allora come fare per far tornare le fughe bianche e disinfettare anche il pavimento eliminando germi e batteri?

Per sbiancare le fughe del pavimento e delle piastrelle del bagno togliendo anche la muffa ecco 1 detersivo fai da te per averle brillanti che eviterà di rovinarle

La soluzione è semplice, utilizzare un intruglio di ingredienti naturali molto efficaci. Una soluzione alla portata di tutti in quanto vede impiegati prodotti di cui tutti siamo in possesso. Infatti basterà munirsi si aceto bianco, acqua e sapone di Marsiglia.

Le dosi esatte per la preparazione di questa soluzione da vaporizzare direttamente sulle piastrelle sono: 100 ml di acqua, 1 cucchiaio di bicarbonato, ½ cucchiaio di aceto e delle scaglie di sapone di Marsiglia da sciogliere. Se si necessita di una quantità più elevata basterà aumentare le dosi rispettando le proporzioni, per evitare che l’intruglio perda di efficacia.

Versare tutti gli ingredienti in una bottiglia e agitare bene per farli integrare tra loro. Utilizzare il detersivo versandolo direttamente sulle piastrelle e sulle fughe e procedere alla normale pulizia con l’aiuto del mocio.

Lo stesso procedimento possiamo effettuarlo per le piastrelle del bagno.

Questo detersivo risulterebbe particolarmente adatto alla pulizia dei pavimenti e delle fughe, in quanto sarebbe molto efficace per sgrassarli eliminando anche i cattivi odori.

Profumazioni

È possibile personalizzare il detersivo naturale con l’aggiunta di oli essenziali a piacere a secondo dei propri gusti. Tra i consigliati troviamo il tea tree oil e l’olio essenziale alla lavanda dalle proprietà disinfettanti e antimicrobiche.

Lettura consigliata

Per lavare e pulire il mocio ed averlo sempre profumatissimo e igienizzato, basta 1 solo trucchetto naturale che evita di far puzzare i pavimenti