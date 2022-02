Capricorno e Vergine inizieranno la settimana al top grazie a Venere e Marte ma arriveranno spiacevoli notizie per questi 3 segni zodiacali

Se è vero che i Pianeti ci danno una mano affinché le nostre giornate siano sempre attive ed entusiasmanti sotto tutti i punti di vista, è altrettanto vero che sono anche imprevedibili. I transiti dei Pianeti in determinati segni zodiacali influenzano anche gli altri.

È ciò che è accaduto al transito della Luna in Acquario, per esempio, che è stato travolto da un immenso successo. Questo ha coinvolto anche altri segni zodiacali, soprattutto tramite l’unione con Giove. Tuttavia, può capitare che qualche giorno sia sotto tono, per le influenze negative provenienti da altri Pianeti.

Per la settimana che va dal 7 al 13 febbraio 2022, sono due i segni favoriti dalla passionale Venere e dall’energetico Marte. Capricorno e Vergine inizieranno la settimana al top, infatti, sia nell’ambito romantico che in quello professionale.

I primi in classifica

Questi due segni saranno baciati dalla buona sorte, perché Venere e Marte camminano mano nella mano risiedendo insieme nel Capricorno. Di riflesso, anche la Vergine avrà una buona settimana. Questa unione tra i due Pianeti, simboli rispettivamente del genere femminile e di quello maschile, coinvolgerà soprattutto l’aspetto amoroso.

Infatti, per i nati sotto il segno del Capricorno sarà una settimana molto promettente, sia per chi è in cerca dell’anima gemella sia per le coppie durature. Sembra che i Pianeti aiuteranno parecchio, con la loro fortuna, in caso di decisioni importanti come un matrimonio o mettere su famiglia. Per i single, potrebbero esserci degli incontri inaspettati. Del resto, siamo quasi a San Valentino!

La Vergine, invece, dovrebbe fare attenzione soprattutto ai primi giorni di questa settimana, perché saranno quelli più interessanti. Per i single, il cielo promette bene e si consiglia di socializzare il più possibile, uscendo a fare delle passeggiate.

Chissà se proprio in queste semplici occasioni si possa incontrare il partner della vita. Per le coppie in difficoltà, arriverà il momento di superare le tensioni che si sono create ultimamente. I nodi si sbroglieranno piano piano ed ecco come risolvere i problemi di coppia.

Capricorno e Vergine inizieranno la settimana al top grazie a Venere e Marte ma arriveranno spiacevoli notizie per questi 3 segni zodiacali

Se la Bilancia aveva iniziato a vedere qualche ripresa grazie al transito della Luna in Acquario, purtroppo cadrà nuovamente giù durante questa settimana. La Bilancia, infatti, ultimamente si sente affaticata dal lavoro e ciò si riflette anche nel rapporto di coppia. Ci saranno delle tensioni con il partner e discussioni che, però, devono essere risolte mantenendo la calma e contando fino a 10 prima di agire.

Spiacevoli notizie anche per il Cancro che, come la Bilancia, non è proprio al top delle sue forze. Manca proprio l’entusiasmo che caratterizza il segno. Un faccino sempre triste e stanco non giova al rapporto di coppia, specialmente se il partner è di un segno zodiacale molto attivo e vivace.

Terminiamo con il Leone, che dovrà fare i conti con Saturno contro. Questa settimana sarà ricca di nervosismo e questo potrebbe causare dei problemi con il partner, specialmente se si tratta di un amore acerbo e appena nato.