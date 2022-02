Il make-up fa parte della vita di tantissime donne che amano prendersi cura di sé e valorizzare i loro lineamenti migliori.

Anche chi non ama follemente il trucco, spesso ricorre a matita, fard e mascara, giusto per darsi una “aggiustata” come alcune sono solite dire. D’altra parte, occhi profondi, sguardo magnetico e trucco impeccabile, cosa potremmo desiderare di meglio?

C’è chi ama truccarsi in modo importante e chi, invece, preferisce restare acqua e sapone, ma in ogni caso attenzione ad alcuni dettagli.

I colori ad esempio, meglio sceglierli in base alla propria carnagione ed ai propri capelli.

La forma del viso, degli occhi e delle labbra, poi, non sono affatto da sottovalutare.

Difatti, gli esperti di make-up consigliano sempre di evitare la matita nera sulla palpebra se si hanno gli occhi molto piccoli. In questi casi, si rischia di rimpicciolirli ancora di più, anziché ingrandirli.

Accanto ad alcuni consigli di bellezza molto importanti, esistono anche delle eccezioni che permettono a chiunque di usare i cosmetici preferiti.

Noi della Redazione vogliamo presentare ai nostri Lettori proprio uno di questi esempi, un ombretto dalla tonalità perfetta per bionde e more. Ma non solo, una tonalità ideale soprattutto in primavera, che siamo certi piacerà a tantissime donne che amano truccare i propri occhi.

Sguardo magnetico e trucco impeccabile con l’ombretto ultra chic e alla moda per la primavera imminente

La moda primavera-estate 2022 vuole colori accesi che tendono al blu e al rosa nelle loro mille sfumature.

Ed ecco che nei mesi a venire, uno tra i più gettonati sarà il lilla, colore tipico della profumatissima lavanda.

Sia chiaro che scuro, in entrambi i casi abbiamo detto che si abbina a qualsiasi colore di capelli, addirittura a quelli ramati.

Colore sobrio ed elegante, lo si considera il colore della tranquillità e della riflessione. Simbolo della ragione che prevale sull’impulsività, il lilla nasconde tanti simpatici segreti.

Tornando al make-up, l’ombretto in voga il prossimo autunno è leggermente metallizzato e si applica su tutta la palpebra. Se poi aggiungiamo un bel mascara nero ad effetto voluminoso, il risultato sarà a dir poco pazzesco.

A questo punto, però, ci chiediamo anche quale tipo di rossetto si possa accostare ad un colore così particolare.

Meglio evitare il rosso fuoco, perché si creerebbe un contrasto troppo evidente. Al suo posto, suggeriamo invece il nude, raffinato e versatile con ogni tipo di trucco.

Insomma, non solo gli occhi, ma ecco come abbinare questo bellissimo ombretto nella prossima e vicinissima primavera 2022.