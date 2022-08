Capricorno disastrato mentre Mercurio e Luna inondano di fortuna 3 segni

Oggi diamo il benvenuto al mese di agosto. Mese di conferme, di sfide, di dolcezza e anche di amarezza. Per molti è un mese importante, per altri sarà da dimenticare. Bene o male che vada, comunque, ricordiamoci che dopo la tempesta c’è sempre il sole.

Data questa premessa, vediamo cosa ci riservano gli astri per questa prima e nuova settimana di agosto. Innanzitutto, alcuni segni hanno terminato luglio con un ampio sorriso. È il caso del Cancro che, probabilmente, ha avuto un incontro piacevole e inaspettato.

In effetti, l’amore era nell’aria per i segni d’acqua, quali Cancro, Scorpione e Pesci. E per questa settimana, questa fortuna sfacciata continuerà non solo per la presenza di Venere, ma anche di Mercurio e della Luna. Il Cancro sarà al top in classifica, almeno fino a quando i Pianeti non transiteranno altrove.

Il segno di terra

Ma assisteremo ad un Capricorno disastrato mentre Mercurio e Luna inondano di fortuna il Cancro, il Pesci e la Bilancia. Ultimamente, il Capricorno ha trascorso delle piacevoli giornate. Purtroppo, questa settimana così non sarà. Dovrà fare i conti con un’indecisione e una confusione di fondo, dettata da un Saturno retrogrado.

Inoltre, il lavoro sarà stressante, il che rappresenterà un ostacolo nelle relazioni. L’agitazione e lo stress prenderanno il sopravvento e questo porterà scompiglio tra i sentimenti. In questo caso, consigliamo di contare fino a 10 prima di dire qualcosa che possa ferire il partner.

Piuttosto, sarà meglio isolarsi e pensare. Fare chiarezza e prendere delle decisioni risolutive, prima che l’impulsività possa rovinare tutto.

Al quarto posto

Il Cancro si trova al quarto posto nello zodiaco ed è il segno in cui la Luna è domiciliata. Al quarto posto nello zodiaco, non nella classifica dei segni top. A circondarlo, almeno per il momento, vi sono Venere, Mercurio e Giove. La triade più fortunata, senza contare anche la Luna. Ecco spiegato perché sta vivendo il periodo perfetto.

Gli astri si stanno dando da fare, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, già iniziato dalla scorsa settimana. I single potranno incontrare la dolce metà, anche se solo per il periodo estivo. Mentre le coppie consolidate vivranno dei momenti speciali.

Oltre al Cancro, gli altri due segni super fortunati saranno il Pesci e la Bilancia. A trovare il Pesci nei primi posti, ormai, ci siamo abituati. Infatti, è dall’inizio dell’anno che è così. Ma se prima la fortuna coinvolgeva soprattutto l’aspetto economico, adesso si focalizza su quello romantico.

Di romanticismo, il Pesci, ne ha da vendere, e questa settimana si metterà d’impegno per fare vedere di che pasta sia fatto. La Bilancia, invece, ultimamente non è stata al centro dell’attenzione. Tuttavia, finalmente, arriverà il suo momento, di nuovo. In effetti, Mercurio e Luna sono proprio dalla sua parte e potrà giovarte di questa fortuna, specialmente, sul campo professionale.

