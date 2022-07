Amore in arrivo per questi 3 segni zodiacali ma occhio alla Luna retrograda

Abbiamo presente quando si dice “svegliarsi con la luna storta”? Ebbene, alcuni segni zodiacali lo proveranno, davvero. Tuttavia quest’ultima settimana di luglio sarà particolarmente rosea e produttiva per altri.

Il mese di luglio sta volgendo al termine ed è tempo di tirare le somme. A giovarne è stato sicuramente il Pesci, il segno zodiacale dell’anno 2022 grazie alla presenza costante del gigante Giove. Anche l’Ariete e il Leone, però, sono andati alla grande, in lizza per il podio.

Figuriamoci che il Leone è attualmente baciato da Mercurio, il che lo mette in primo piano sulle relazioni e sul lavoro. L’abilità da seduttore, come un vero leader, carismatico e determinato, è la sua arma vincente. Il linguaggio e il fascino che lo contraddistinguono sono le carte da giocare per andare lontano.

Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, è Venere ad influenzare tutto quello che concerne il romanticismo. Al momento è tutto puntato sul Cancro, il segno zodiacale innamorato dell’idea dell’amore. Venere ha fatto il suo ingresso in questo segno influendo, però, anche su altri.

I segni d’Acqua

Amore in arrivo per questi 3 segni zodiacali appartenenti all’elemento Acqua. Oltre al Cancro, anche per il Pesci e lo Scorpione. Il cielo promette piuttosto bene e questi segni chiuderanno in bellezza il mese di luglio. Venere e la Luna si sono coalizzate per rendere intensa e colorata la settimana, per cui occhio ai possibili incontri. L’amore arriva quando meno ce l’aspettiamo. Magari siamo seduti in un bar con amici, alziamo lo sguardo, ci guardiamo attorno e la persona che farà breccia nel nostro cuore è lì.

Proprio un bell’incontro. Ma Venere aiuterà anche le coppie stabili a superare una crisi, nonché ad influenzare delle idee che ci frullano in testa. Chissà, magari abbiamo in mente di convolare a nozze, oppure di mettere su famiglia.

Questa settimana aspettiamoci di tutto. Lo stesso discorso vale anche per gli altri due segni d’acqua che, almeno per quanto riguarda l’amore, trascorreranno delle giornate molto piacevoli insieme al partner. Purtroppo non tutti hanno la stessa fortuna, però.

Amore in arrivo per questi 3 segni zodiacali ma occhio alla Luna retrograda

Infatti, la Luna si trova in moto retrogrado per il Sagittario e l’Acquario. Durante questa nuova e ultima settimana di luglio, i due segni si troveranno a dover sostenere una sfida. Quella con la Luna. Svegliarsi con la luna storta e sentirsi nervosi, di certo, non sarà piacevole.

Tuttavia dovranno solo resistere, perché il cielo tornerà a sorridergli. Ottima settimana, comunque, anche per la Vergine e per il Toro che, ultimamente, non erano proprio in forma. Invece chiuderanno luglio con tanta voglia di fare e con tanti buoni propositi.

Lettura consigliata

Sembrano l’anima gemella ma zero affinità tra questi segni zodiacali