Sembrano l’anima gemella ma zero affinità tra questi segni zodiacali

Le stelle, in base ai loro movimenti, influenzano positivamente o negativamente le nostre emozioni. Come una ruota che gira, la fortuna può essere dalla nostra parte o meno. Grazie alle congiunzioni astrali e al transito dei pianeti, alcuni segni zodiacali ricevono più fortuna rispetto ad altri.

Tuttavia, prima o poi, la dea bendata sorriderà proprio a tutti. Attualmente, il Cancro sta facendo faville in amore, ma Mercurio sta baciando il Leone, regalandogli successo e soldi. Chissà quali saranno i prossimi segni a ricevere fortuna sfacciata.

In ogni caso, possiamo avere tutta la fortuna che vogliamo, ma se sbagliamo l’affinità di coppia per noi sarà un incubo. Per il campo dell’astrologia l’affinità o la compatibilità tra segni zodiacali è molto importante.

Ogni segno ha delle proprie peculiarità, che potrebbero andare in contrasto con quelle di altri segni. È probabile che ci sia un segno particolarmente attraente e affascinante, proprio grazie al suo carattere. Tuttavia, nel rapporto di coppia, questo carattere potrebbe sopraffarci.

La compatibilità di coppia

Sembrano l’anima gemella ma zero affinità tra i segni in posizione opposta e tra gli elementi di origine. Ogni segno zodiacale ha una propria posizione e appartiene ad un elemento. Aria, Acqua, Fuoco e Terra sono gli elementi principali e 3 segni sono accostati ad ogni elemento.

Per esempio, i segni appartenenti al Fuoco sono opposti a quelli d’Aria, così come quelli appartenenti alla Terra sono opposti a quelli d’Acqua. I segni di Fuoco sono l’Ariete, il Leone e il Sagittario, mentre quelli d’Aria sono il Gemelli, la Bilancia e l’Acquario.

Ciò significa che una Bilancia e un Ariete potrebbero attrarsi, ma l’affinità di coppia è pari a zero. Dispetti, rancori e litigi sarebbero all’ordine del giorno. I segni di Fuoco, infatti, hanno un carattere un po’ troppo forte per i segni d’Aria.

Allo stesso modo i segni di Terra, ossia Toro, Capricorno e Vergine, non andrebbero d’accordo con quelli d’Acqua, cioè Pesci, Cancro e Scorpione. Nonostante il carattere potrebbe attrarre e potrebbero sembrare delle vere e proprie anime gemelle, la compatibilità afferma tutto il contrario.

Sembrano l’anima gemella ma zero affinità e dispetti tra questi segni zodiacali

Da ciò ricaviamo quali coppie di segni zodiacali non dovrebbero stare mai insieme, a livello di relazione sentimentale. Già abbiamo citato la Bilancia e l’Ariete, proseguiamo con Gemelli e Sagittario e terminiamo con Acquario e Leone.

Per quanto riguarda gli altri due elementi, il Toro non dovrebbe stare con lo Scorpione, il Capricorno con il Cancro e la Vergine con il Pesci. Vi è, invece, un’ottima compatibilità tra i segni appartenenti allo stesso elemento. Tuttavia, i segni di Fuoco potrebbero avere qualche chance con i segni di Terra, mentre quelli d’Aria con i segni dell’elemento Acqua.

