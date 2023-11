Quanto costa andare a Lourdes dall’Italia a dicembre per far compagnia, forse, a Charles Leclerc

Uno dei detti più famosi. Un luogo conosciuto in tutto il Mondo. Un business da milioni di euro all’anno. Un pilota tanto bravo quanto non propriamente baciato dalla buona sorte. Si shakera, si mette tutto insieme e scaturisce quanto successo domenica pomeriggio intorno alle 18 ora italiana.

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, sbatte contro le barriere durante il giro di ricognizione del Gran Premio del Brasile di F1. La causa? Un problema idraulico alla vettura che ne ha bloccato le ruote, rendendolo, di fatto, un passeggero. Risultato, partenza dalla prima fila vanificata e pessima immagine della Rossa di Maranello in diretta mondiale.

Il monegasco, alla fine, davanti ai microfoni, si lascia andare a uno sfogo quasi tenero, visto tutte le sfortune capitate in questi ultimi due anni. “Forse devo fare un viaggio a Lourdes”. Eh sì, quanti di noi, quando si sentono in debito con la sorte, pronunciano questa frase?

Perché? Semplice. Nella cittadina francese, a pochi passi dai Pirenei, c’è un luogo mistico, dove, nel febbraio del 1858, la Beata Vergine Maria apparve a una piccola contadina, Bernadette. Il fatto avvenne in una grotta, da cui, in seguito, sgorgò acqua dalle rocce. Le manifestazioni di Maria proseguirono per altre 16 volte, fino al luglio dello stesso anno.

Le apparizioni della Madonna

Nel 1862 la Chiesa certificò la veridicità di quanto affermato da Bernadette e quel luogo divenne santo, con la costruzione di una cappella, poi diventata oggi parte della Basilica dell’Immacolata Concezione.

Iniziarono i pellegrinaggi per chiedere miracoli e prodigi alla Vergine. Bagnarsi con l’acqua sacra della sorgente, immergersi nelle piscine appositamente costruite, è simbolo di fede, ma anche richiesta di aiuto. Malati, infermi, persone di ogni provenienza, ogni anno arrivano a Lourdes per chiedere qualcosa all’Immacolata.

Sin da fine Ottocento, tutto questo ha alimentato un turismo religioso di portata enorme. Da piccolo borgo medievale, Lourdes oggi è una cittadina raggiungibile in aereo da ogni parte del pianeta, grazie al suo aeroporto, situato a pochi chilometri dalla Basilica.

Quanto costa andare a Lourdes da Milano e Roma

Non sappiamo se anche Charles Leclerc si recherà a Lourdes. Probabilmente la sua è stata solo una battuta, visto il tenore delle richieste di chi si reca in quel luogo sacro. Di certo, “andare a Lourdes” è ormai entrato nel gergo comune con il significato di richiedere una benedizione speciale che allontani i problemi.

Arrivare nella cittadina occitana dall’Italia non è semplice con voli diretti. Dall’aeroporto di Orio al Serio si può raggiungere Lourdes in un’ora e quaranta. Il costo è di poco inferiore ai 200 euro, con un ritorno, però, molto scomodo, per via dello scalo obbligatorio.

Da Roma, il costo è leggermente inferiore, 163 euro, con partenza da Ciampino, ma il ritorno risulta essere comunque complicato. Entrambe le tariffe riguardano il primo weekend di dicembre. Nei successivi, i prezzi crescono nell’ordine degli 80/100 euro.

Abbiamo visto quanto costa andare a Lourdes dall’Italia solamente di viaggio. Un alloggio su Airbnb si può trovare a meno di 100 euro per due notti. Quindi, due persone che volessero recarsi nella cittadina francese per un weekend a inizio dicembre dovrebbero sborsare, come minimo, 500 euro da Milano e poco meno da Roma.