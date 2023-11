Mangiare a Roma al ristorante con il proprio cane è possibile: quanto costa e cosa offre il menù

L’alimentazione occupa un posto importante nella vita di esseri umani e animali. A casa prepariamo dei piatti semplici o più complicati. Quando usciamo possiamo scegliere un bel posto dove mangiare. Chi ha un cagnolino forse a volte in questo caso lo lascia a casa. A Roma si potrebbe portare in giro anche quando decidiamo di andare al ristorante. Ecco perché e il prezzo di alcune portate.

Sappiamo bene quanto sia importante per milioni di persone prendersi cura del proprio animale domestico. Ci si preoccupa della loro salute, di dove dormono, di proteggerli dal freddo e dalla pioggia. Senza dubbio le visite dal veterinario e l’alimentazione adeguata sono importanti per mantenerli con noi il più a lungo possibile.

Si portano in giro i cani per farli svagare e farli correre un po’. Durante una passeggiata spesso fanno anche i loro bisogni.

Ci sono delle occasioni in cui i padroni li lasciano a casa. Ad esempio, quando si va al lavoro o si va a mangiare fuori.

A Roma ha aperto nell’ottobre 2023 un ristorante particolare. Ci si può recare per assaporare qualche piatto, anche con gli amici. Questo posto non solo è dog friendly, ma riserva all’amico a quattro zampe un posto comodo dove stare accanto al padrone, mangiando del cibo preparato a parte.

Ecco dove mangiare a Roma al ristorante con il proprio cane

Fiuto drink & food è un ristorante che si trova a Roma in via Flaminia. L’idea e il progetto si devono a tre giovani. Sono Marco, agente immobiliare, Alessandro, manager di una multinazionale, Marco, barman. Ognuno di loro ha collaborato nella realizzazione di questo ristorante con due cucine. Si può andare solo per un aperitivo, una cena o un dopocena con il proprio amico peloso.

Sbirciando nel menù, tra gli antipasti troviamo una Tartare di Fassona a 15 euro, Fettuccine di calamari a 16 euro e Tartare di gambero rosso di Mazara del Vallo a 18 euro.

Come primo per esempio la Carbonara costa 12 euro, Gnocchi con cavolo nero e cavoletti di Bruxelles 14 e Ravioli di baccalà 17 euro. I secondi di carne o pesce vanno da 13 a 23 euro. Ci sono pure piatti alla griglia. Tra i dolci ci sono il Tartufo di tiramisù e la Tarte Tatin di mele. I prezzi partono da 6 euro.

Leccornie speciali

Il nostro cagnolino ha diverse portate a lui riservate. In base alla taglia e quindi alla grandezza della ciotola si pagheranno da 8 a 20 euro. Potremmo scegliere per lui tra Bowl chicken, meat, fish e veggie. In alternativa possiamo fargli assaggiare portate speciali come merluzzo con ricotta e zucchine o uova sode con piselli e fontina. In questo caso i prezzi vanno da 10 a 22 euro, sempre in base alla quantità. Una curiosità: ci sono pure drink per cani con ortaggi e frutta.

È possibile, quindi, mangiare a Roma al ristorante con il proprio cane. Facciamo però sempre attenzione all’elenco degli allergeni o a particolari esigenze del nostro cagnolino.

(n.d.r. La Testata giornalistica non detiene nessun rapporto con il locale indicato nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)