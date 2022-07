L’estate non è il periodo in cui si registrano gli ascolti più travolgente nel mondo del cinema e delle programmazioni di successo. Questo valeva quando il mercato delle sale era quello preponderante. E continua ad essere vero con i servizi streaming che hanno rivoluzionato il modo di vedere i contenuti multimediali. Ciò non significa che non si possano trovare prodotti di grande successo e tendenza anche adesso.

Molti critici e appassionati elogiano una serie coreana. In Italia pochi ancora la conoscono, forse perché ha un nome che potrebbe confondersi con altri prodotti nostrani. Ma viene segnalata come una delle serie produzioni k-drama in assoluto più riuscite.

Si tratta della serie chiamata Vincenzo. Così, vediamo di cosa parla e perché non ce la dovremmo perdere, visto che è ritenuta un capolavoro su Netflix la serie coreana che parla dell’Italia.

Una storia ben costruita

In tutto il Mondo la serie Vincenzo è stata un successo raro. Trasmessa con un ritmo incalzante e rapido visto il grande pubblico coinvolto, parla della storia di un avvocato italo-coreano che durante un viaggio nel suo Paese d’origine decide di vendicarsi dell’associazione mafiosa con cui collaborava.

Allo spettatore italiano non sfuggiranno evidentemente alcuni aspetti: esistono molte visioni stereotipate, alcuni errori geografici e culturali strampalati. Questo avviene sia in senso positivo che profondamente negativo. Con un po’ di autoironia, o di comprensione delle origini lontane della serie, però, si scopre un giallo estremamente avvincente.

In poche settimane Vincenzo ha avuto un successo di pubblico travolgente. Merito della costruzione della storia particolarmente avvincente. La storia è l’evoluzione personale del protagonista. Elegante, dotato di un forte senso dell’onore e anche molto scaltro e intelligente.

Capolavoro su Netflix la serie coreana che parla dell’Italia

Le 20 puntate della prima stagione sono straordinariamente dinamiche e ricche di sviluppi. Il grande pregio è riuscire a far trascorrere i circa 80 minuti di ciascuna puntata con sorprendente rapidità.

Merito del protagonista, accentratore ed affascinante, attorno cui ruota tutta la serie. Ma anche delle dinamiche interne alla storia: lotte di potere, assalti a palazzi e società segrete. Per tutti questi elementi gli appassionati considerano Vincenzo un capolavoro del genere K-drama. Un filone di successo, come dimostra anche la grande fama di serie come Squid Game oppure Hellbound o The silent Sea.

Se invece cerchiamo un argomento di tendenza su Netflix, dovremmo dedicare le nostre serate alla serie che ha sconvolto gli Stati Uniti e parla di un personaggio amatissimo anche in Italia.

Lettura consigliata

Questo film di Netflix è un successo mondiale da vedere assolutamente nonostante le pessime recensioni dei critici