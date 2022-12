Cosa fare a Capodanno vicino a Milano e a Roma: 5 proposte per un San Silvestro strepitoso

Per chi non sapesse ancora cosa fare a Capodanno, ci sono molte opportunità per festeggiare l’arrivo del nuovo anno nei pressi di Milano e Roma. Scopriamo location dove andare per accogliere in allegria il nuovo anno.

Siamo tutti in attesa spasmodica del 2023 per vedere se finalmente sarà l’anno della pace e della serenità ritrovata dopo anni di crisi sanitarie e non. Se non hai intenzione di partire per la settimana bianca approfittando degli sconti sugli skipass, potrai trovare valide opportunità nei pressi di Milano e Roma.

Cosa fare a Capodanno vicino a Milano

Cena vista lago ad un’ora e mezza da Milano? Trovata! in una splendida location in provincia di Lecco potrai goderti i fuochi d’artificio e gustare una cena gourmet. A Villa Giulia Al Terrazzo di Valmadrera troverai una terrazza panoramica, un giardino pensile, una veranda con lampadari di cristallo ed eleganti tavoli bianchi. Musica dal vivo e DJ set dopo la mezzanotte saranno la colonna sonora per una cena con pietanze di carne e di pesce con ben 6 portate. Allo scoccare del nuovo anno prenderà il via un emozionante spettacolo pirotecnico sulle acque del Lago di Como. Il prezzo: 160 euro. Solo su prenotazione.

Spettacolo 3D e doppio Capodanno

A Cerro Maggiore, a 30 km da Milano centro, sorge Villa ReNoir, una location per eventi che organizza un grande veglione per il 31 dicembre. La particolarità di questo evento, oltre a tanta musica dal vivo, DJ set e cenone gourmet, consiste nel doppio Capodanno. Alla mezzanotte ci sarà il consueto brindisi e tanta musica, ma dopo un’ora ci sarà il collegamento con Londra. Si festeggerà il Capodanno londinese con uno speciale spettacolo di video mapping 3D, proiezioni in realtà aumentata. Anche in questo caso occorre prenotare. Prezzo: 169 euro.

San Silvestro fra le risate con Ale e Franz

Al Teatro lirico Giorgio Gaber il duo di comici Ale e Franz si esibirà nello spettacolo “NatAle&FranzShow”. L’esilarante spettacolo accompagnerà tutti gli spettatori al fatidico countdown per iniziare il 2023 fra fragorose risate. Biglietto acquistabile online e poltronissime a 68 euro.

Dove andare a Capodanno a Roma e dintorni

A Cinecittà World il Capodanno diventa adrenalina. Il parco tematico romano offre numerosi pacchetti per attendere il 2023 in totale divertimento. Oltre all’accesso al parco con ben 40 attrazioni, si può cenare sotto le stelle e divertirsi sulle note della DJ station di Sfera Ebbasta e Shiva. Il prezzo dei pacchetti va dai 40 fino ai 159 euro per la proposta che include anche lo spettacolo di Jerry Calà e Maurizio Mattioli. Fra le attrazioni segnaliamo, invece, il Volarium, un cinema in quota che riproduce esattamente l’esperienza del volo.

Ultimo giorno dell’anno in musica

Anche quest’anno il Maestro Nicola Piovani condurrà i suoi spettatori in un viaggio unico fra le sue composizioni. Nello spettacolo dal titolo ”La musica è pericolosa”, il vincitore del Premio Oscar per la miglior colonna sonora con “La vita è bella” regalerà una carrellata dei suoi lavori con arrangiamenti inediti. Si alterneranno alle musiche anche immagini e il racconto di Piovani. Il concerto teatrale si terrà presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Biglietti da 25 a 40 euro.

Non sai cosa fare a Capodanno vicino a Milano e a Roma? Ecco 5 idee da cui prendere spunto!