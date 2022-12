4 trattorie accoglienti e curate sul Lago di Garda dove mangiare bene spendendo poco

Il Lago di Garda attrae milioni di turisti ogni anno grazie alla bellezza dei paesaggi e alla buona cucina. A proposito di quest’ultima, ci sono interessanti ristoranti intorno alle sue acque dove gustare le specialità della zona. Qui di seguito ne sveleremo alcuni tra i migliori e più suggestivi per soddisfare l’appetito.

Organizzare una gita domenicale al lago è una buona soluzione per passare del tempo in relax. Uno degli specchi d’acqua più visitati, nonché il maggiore d’Italia per estensione, è indubbiamente il Garda. Conosciuto anche col nome di Benaco, offre mete suggestive e numerosi punti d’interesse. Tuttavia, potrebbero non essere solamente le bellezze naturali e culturali a interessarci. Da buone forchette quali siamo, forse vorremo sperimentare la bontà della cucina locale. A questo proposito, potrebbe tornarci utile una lista delle trattorie più indicate per consumare un pasto delizioso.

Ecco 4 trattorie accoglienti e curate sul Lago di Garda con un buon rapporto qualità prezzo

I sapori del lago trovano forma nei gustosi piatti di pesce, ma anche in prodotti a base di carne e altri ingredienti a chilometro zero. La paura è sempre quella di veder piangere il portafogli a fine pranzo. Ma scegliendo con accuratezza il locale è possibile risparmiare e mangiare bene.

Il primo ristorante che rende onore alla cucina gardesana è la Trattoria pizzeria Da Renato a Desenzano. Il posto si presenta in un’atmosfera semplice e famigliare e offre un menù variegato. Specialità di pesce e di terra si alternano alle pizze della casa. Il tutto in una cornice di prezzo piuttosto ragionevole. Non molto distante si trova la Trattoria Dal Pansa. Ubicata a Colà di Lazise, ha un aspetto rustico ma efficace. I piatti sono caserecci e riconducibili alla vera cucina veneta.

Nella magnifica Sirmione, invece, ci potrebbe ospitare la Trattoria Scala. A pochi passi dal Castello Scaligero, offre prodotti della cucina bresciana e mantovana. L’offerta è allettante e varia, tanto da soddisfare ogni tipo di palato. Tornando sul versante veneto, sarà la Trattoria Due Torri di Bardolino a sorprenderci. Il luogo appare molto curato, con un suggestivo dehors e piatti locali a buon prezzo. Anche la proposta delle pizze sembra particolarmente invitante.

I piatti tipici di questa zona lacustre

La cucina locale offre piatti succulenti e ingredienti vari, basati sull’offerta del territorio. Quel che potremmo sperimentare in generale e nelle 4 trattorie accoglienti e curate sul Lago di Garda sarà comunque qualcosa di speciale. Si parte dai primi piatti della tradizione, come i bigoli con le aole e il risotto con la tinca, per arrivare a secondi prelibati.

Tra questi ultimi spiccano il luccio in salsa e il lavarello ai ferri. Insomma, il pesce regna, ma non per forza sarà l’unica possibilità a tavola. L’anàra col pien (anatra ripiena di pane) e il lesso con la pearà dal gusto vivace ne sono una concreta testimonianza.