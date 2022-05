Avere capelli fluenti, lucenti e soprattutto sani è il desiderio di tanti, sia uomini che donne. Non conta soltanto avere un taglio adatto al nostro viso, ma per sentirsi bene è importante avere capelli soprattutto sani. Oltre ad utilizzare prodotti anti-crespo e specifici per le diverse tipologie di capelli e a lavarli correttamente, è importante anche ciò che mangiamo. Talvolta lo stato dei nostri capelli e di conseguenza il nostro aspetto riflette anche lo stato della nostra salute. Seguire un’alimentazione sana e variegata insieme ad uno stile di vita corretto sono regole fondamentali per la salute dell’organismo. Questo si riflette anche sulla salute dei capelli, unghie e cute.

Come gli organi del corpo hanno bisogno di nutrienti per il buon funzionamento, anche i capelli hanno bisogno di vitamine e oligoelementi per crescere sani. Sono infatti fondamentali per i capelli la biotina contenuta nei cereali, la vitamina E nelle carote, vitamine del gruppo B che si trovano nei legumi. Nonché gli antiossidanti in grado di ridurre i danni ossidativi subiti dalle cellule a causa dell’azione dannosa dei radicali liberi. Una corretta alimentazione, pertanto, aiuta a mantenere i capelli lucenti e forti. Grazie ai prodotti offerti dalla natura si possono contrastare tantissime problematiche riguardanti la bellezza ma anche ridurre il rischio di importanti disturbi.

Capelli splendenti e aspetto sempre piacente a qualunque età anche con questo alimento poco conosciuto che aiuterebbe a purificare le arterie

Tra questi sembrerebbe avere un’importanza rilevante per la bellezza dei nostri capelli il germe di grano. Si tratta di uno degli elementi che formano la cariosside del frumento o del grano. Sembrerebbe che il germe di grano, da un punto di vista nutrizionale, sia molto indicato per l’alimentazione degli anziani e per la crescita dei bambini. Ad esso si attribuiscono molteplici proprietà benefiche, tant’è che è contenuto in numerosi integratori.

Grazie all’elevato contenuto di antiossidanti è ottimo per la cura dei capelli e per questo è inserito come ingrediente di prodotti specifici per la cura di capelli. Infatti sembrerebbe avere proprietà rivitalizzanti per i capelli e normalizzanti per il cuoio capelluto contro la forfora. Anche sotto forma di olio può essere utilizzato sia per la cura dei capelli che per rinforzare le difese immunitarie dell’organismo, grazie all’elevato contenuto di vitamina E. Sembrerebbe inoltre in grado di mantenere la pelle giovane e di favorire la salute cardiovascolare. In particolare potrebbe aiutare a proteggere la salute del cuore e delle arterie grazie agli acidi grassi insaturi contenuti che aiutano a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo.

Quest’olio, pertanto potrebbe essere ideale per capelli splendenti e aiutare a mantenere le arterie pulite promuovendo la salute cardiovascolare e un aspetto sempre piacente.

Approfondimento

Capelli perfetti e sempre in ordine anche in spiaggia con questi trucchi pratici e veloci per ogni tipo di lunghezza