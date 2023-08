3 soluzioni a basso costo contro i capelli grassi più un rimedio casalingo veloce e tutto naturale 

Soluzioni per i capelli grassi-Foto da pixabay.com

Anche dopo il lavaggio i tuoi capelli risultano pesanti e appiattiti e non sai come gestirli? Segui questi semplici step per farli tornare bellissimi.

Il grande caldo protagonista di questa lunga estate comincia gradualmente ad allentare la presa, ma le temperature rimangono comunque alte.

Afa e umidità hanno una certa persistenza e incidono non poco sul nostro benessere fisico ed estetico.

Non solo ci sentiamo stanchi e affaticati, ma siamo perennemente in un bagno di sudore e questo di certo non fa sentire a proprio agio.

Ma il caldo torrido non ha effetto solo sulla pelle tra sudore, scottature e irritazioni, bensì interessa anche il cuoio capelluto.

In particolare, soprattutto chi ha già di norma i capelli grassi potrebbe riscontrare maggiori difficoltà nella loro gestione quando fa più caldo.

Ciò accade perché l’eccessiva umidità non fa appesantire la chioma, rendendola piatta e cancellando il tanto desiderato effetto volume.

Ed ecco che i capelli sembrano quasi sporchi anche se appena lavati e subito ci sentiamo insicure del nostro aspetto quando ci guardiamo allo specchio.

In ogni caso, il calore non è l’unico responsabile di un tale scenario: contano anche la polvere, l’inquinamento e una beauty routine sbagliata.

Non resta dunque che scoprire 3 soluzioni a basso costo contro i capelli grassi per aiutarti a ritrovare fiducia in te stessa e sentirti bellissima.

Shampoo normale o secco?

Spesso non c’è bisogno di acquistare prodotti specifici, ma per la cura dei capelli basta avere maggiore accortezza nell’utilizzo di shampoo e balsamo.

Lavare regolarmente i capelli è fondamentale per la loro salute, ma evita di farlo proprio tutti i giorni altrimenti rischi di danneggiarli.

Inoltre, è sempre meglio preferire prodotti delicati e stare alla larga dalle formulazioni troppo oleose, che rischiano di appesantire ulteriormente le radici.

Detto questo, un aiuto per mantenere la chioma al meglio arriva anche dallo shampoo secco, utile per eliminare l’unto e ridare volume.

Va spruzzato sulle radici e leggermente massaggiati così da attivare la sua funzione principale, ovvero appunto assorbire il sebo in eccesso.

Attenzione però a non usarlo frequentemente o come sostituto dello shampoo tradizionale perché potrebbe causare irritazioni.

Un’alternativa economica è la polvere di amido di riso: se lascia un po’ di alone bianco post applicazione, ti basterà dare un colpo di spazzola.

3 soluzioni a basso costo contro i capelli grassi e le idee per maschere o scrub naturali

Per quanto riguarda il balsamo, invece, puoi usare quello che preferisci ma ricordati di applicarlo sempre e solo sulle lunghezze.

Se i capelli sono eccessivamente fini, infatti, potrebbero assorbire troppo prodotto e risultare unti.

Altro consiglio utile: se per lo styling dei capelli applichi spesso maschere, gel o termo protettori, dovresti eliminarne in residui a intervalli regolari.

Per farlo, bastano specifici prodotti purificanti o shampoo detox, facilmente reperibili e spesso dal costo inferiore ai 10 euro.

Altrimenti, procedi con maschere naturali utilizzando ingredienti casalinghi quali bicarbonato, aceto di mele, zucchero, miele o caffè.