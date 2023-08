Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza: come raggiungere l’autodromo e quanto costano i parcheggi 

Tra due giorni si accenderanno i motori per uno degli eventi più importanti sul territorio nazionale. Quello che per molti segna la fine definitiva dell’estate e l’inizio della quotidianità post vacanze. Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 sul circuito di Monza è un appuntamento storico per il nostro paese, che coinvolge migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo.

Monza e la Brianza verranno invase, a partire da domani, con l’inaugurazione della Fanzone all’interno dell’autodromo, da più di 200 mila tifosi, gran parte dei quali vestiti di rosso Ferrari, sperando in un colpo di coda della scuderia di Maranello, in un’annata assai deludente.

La città, come sempre, è pronta ad accogliere la fiumana di gente che, soprattutto sabato e domenica, accorrerà al circuito e tutti coloro che vorranno vivere l’evento anche nello splendido centro storico. Monza si è organizzata per diminuire al massimo i disagi sia per chi arriverà da fuori che, soprattutto, per i suoi 120 mila abitanti.

Per questo, non sarà possibile parcheggiare all’interno dell’autodromo, salvo che per i possessori dei pass, non acquistabili e gestiti dall’organizzazione. Chi raggiungerà Monza in macchina, potrà lasciarla in alcune apposite aree, per poi prendere le navette che arriveranno fino agli ingressi del circuito.

Gran Premio d’Italia di Formula 1, tutto pronto a Monza

Certo, bisognerà mettere mano al portafoglio, perché l’accesso ai parcheggi sarà tutto fuorché economico. A partire da chi vorrà posizionare la propria auto a un chilometro dall’ingresso principale, nei parcheggi Gold, accessibili da viale Cavriga, l’arteria principale del Parco di Monza. Qui, un abbonamento da venerdì a domenica costa 110 euro, per chi seguisse solo una giornata, si va dai 44 euro del venerdì ai 55 di sabato e domenica.

L’autodromo coinvolge anche i vicini comuni limitrofi di Biassono, Vedano al Lambro e Lesmo. Anche qui sono state predisposte specifiche aree che distano poco più di un chilometro dall’ingresso principale. Il parcheggio Platino in via Grandi a Vedano e quello Verde in via Madonna delle Nevi a Biassono. Nel primo caso, un abbonamento per i tre giorni di gara costa 154 euro, mentre sul giorno singolo è uguale alla tariffa Gold.

Un po’ più economico il Verde, 30 euro per ognuna delle tre giornate. L’abbonamento non è previsto per le automobili, ma riservato solo ai camper. Sempre a Biassono, nell’area industriale, ecco il parcheggio Marrone, disponibile, previo pagamento di 30 euro, per le sole giornate di sabato e domenica.

Parcheggiare a Monza in vista del Gran Premio, spendendo meno

Ovviamente, spostandosi dalle vicinanze dell’autodromo, i costi diminuiscono. Attenzione però, considerando il servizio navetta, la riduzione non è particolarmente sensibile, anzi, visto che per accedere ai bus bisogna acquistare un biglietto di 6 euro, valevole per andata e ritorno.

Il parcheggio Viola, che si trova in via Martiri delle Foibe e in via Lario a Monza, infatti, oltre a essere accessibile solo sabato e domenica, costa 27,50 euro, ma prevede un bus che accompagnerà gli utenti fino all’ingresso principale dell’autodromo.

Sempre a Monza, vicino all’Ospedale San Gerardo, ecco il doppio parcheggio Arancione, in via Sant’Andrea. Uno sfrutta una parte dei posti macchina riservati solitamente al nosocomio, l’altro, invece, è quello del Centro Commerciale Maestoso, con una zona interrata. Qui, l’abbonamento sui tre giorni costa 99 euro, 66 se si vuole acquistare solo sabato e domenica. Le tariffe singole, invece, sono di 33 euro, valevoli solo nel weekend.

Non è per nulla economico neppure il parcheggio più lontano dalla pista, ovvero il Blu che sfrutta l’ampia area dell’Upower Stadium, in via Stucchi. Poi, i 5 chilometri che lo separano dall’autodromo verranno percorsi ininterrottamente dalle 7,30 alle 20 dalle navette che faranno capolinea in viale Mirabello. Non è previsto abbonamento e la tariffa è la seguente: 27,50 per il venerdì, 33 per sabato e domenica.

Per chi non volesse utilizzare la macchina, ecco l’ipotesi treno. Le corse da Milano a Monza saranno molto frequenti. All’esterno della stazione del capoluogo brianzolo sarà attivo un servizio navetta costante, sempre dal valore di 6 euro.

Insomma, il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza non è certamente un evento economico e alla portata di tutti, ma l’organizzazione si augura di avere un grande ritorno, anche in un’annata in cui le Rosse di Maranello stanno facendo molta fatica.