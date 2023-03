Capelli puliti e voluminosi anche senza lavarli: i rimedi efficaci per avere una chioma perfetta in pochi minuti

Hai un appuntamento importante ma non riesci a lavare i capelli? Come risolvi la situazione? Ecco qualche consiglio per renderli subito puliti in poche e semplici mosse. Scopriamo come fare senza dover usare acqua e shampoo.

La vita frenetica, spesso, non ci lascia il tempo di pensare ai nostri capelli e siamo costrette a programmare lo shampoo in base agli impegni settimanali.

Ma quell’invito che arriva all’improvviso riesce sempre a far saltare tutti i nostri piani. I capelli sporchi sono molto imbarazzanti, ma capita di non riuscire a fare un salto dal parrucchiere e neanche a lavarli e sistemarli da sole.

Capelli puliti e voluminosi anche senza lavarli: bastano pochissimi minuti

Se non abbiamo il tempo o la voglia di fare uno shampoo ogni giorno, allora dobbiamo cercare di mantenere i capelli puliti il più a lungo possibile.

Per sfoggiare un look sempre sistemato, ci sono dei piccoli trucchetti che risolvono il problema senza usare l’acqua.

Il primo prodotto da utilizzare è lo shampoo secco. Un detergente che riduce l’untuosità dei capelli, donandogli anche molto volume.

Ma se non abbiamo in casa questo prodotto allora usiamo il classico talco. Di solito si utilizza per l’igiene della pelle, soprattutto dei bambini, ma funziona anche sui capelli. Applichiamolo sulle radici, massaggiamo delicatamente e spazzoliamo per mandare via l’eccesso.

Capelli puliti e voluminosi anche senza lavarli in poche e semplici mosse? La cipria potrebbe fare proprio al caso nostro. Parliamo del prodotto beauty in polvere che si utilizza dopo il fondotinta e il correttore per fissare il make-up. Se applicata in piccole quantità sulle radici dei capelli, aiuterà ad assorbire il sebo in eccesso.

Prima di utilizzare tutti i prodotti citati è necessario pettinare la chioma per eliminare i nodi.

Ecco un’acconciatura che spopola sui social

Se abbiamo un appuntamento improvviso allora proviamo queste 2 semplici acconciature per camuffare e nascondere i capelli sporchi.

Hai mai sentito parlare di bubble braids? Definita anche treccia con le bolle è un’acconciatura che spopola sui social e molto semplice da realizzare.

Creiamo una riga centrale, realizziamo due code basse e fissiamole con un elastico.

Cominciamo a lavorare sulla parte destra. Inseriamo degli elastici su tutta la lunghezza della coda e allarghiamo i capelli tra un elastico e l’altro. Procediamo nella stessa maniera anche a sinistra.

Possiamo realizzare questa acconciatura anche partendo da due code alte o una centrale.

Una pettinatura elegante ma sempre attuale

Se invece desideriamo una pettinatura più elegante e sofisticata optiamo per il classico chignon. Dobbiamo solo raccogliere i capelli in una coda alta. Attorcigliamola su sé stessa e fissiamola con delle forcine.

Se invece vogliamo lasciare i capelli slegati e abbiamo solo qualche minuto per fare uno shampoo, allora laviamo solo la parte frontale. In questo modo daremo alle radici volume e lucentezza.

Siamo in inverno? Risolviamo il problema indossando un cappello che si abbini al cappotto e al maglione. Un accessorio glamour che completerà il nostro look.