Pasta al forno semplice e gustosa: ecco i 7 segreti dello chef che ti cambieranno la vita

Desideri stupire grandi e piccini con un primo piatto ricco di gusto ma allo stesso tempo facile da preparare? La pasta al forno è un vero asso nella manica in cucina. Si può preparare in anticipo, ottenendo anche un risultato eccezionale. Dunque, ecco cosa fare per preparare una pasta al forno semplice e gustosa in poche mosse.

La pasta al forno è il piatto che ricorda le domeniche in famiglia, quelle grandi tavolate durante le festività, oppure quel piatto da sfornare nelle piccole e grandi occasioni quotidiane. Insomma, un piatto italiano con il quale facilmente si accontenta tutti. La sua preparazione è piuttosto facile, tuttavia l’errore è sempre dietro l’angolo e bisogna seguire alcuni consigli per ottenere un risultato sempre eccezionale. Così, dopo gli errori comuni e banali da non commettere più per cucinare delle lasagne sempre perfette, oppure quelli che rovinano il sapore e la consistenza di ogni risotto, ecco tutti i trucchi e i consigli per realizzare una pasta al forno favolosa.

Attenzione al formato della pasta

Pensare che per la pasta al forno tutti i formati di pasta vadano bene è un errore piuttosto grossolano. Se si sceglie una pasta lunga bisognerà fare attenzione alla sua consistenza. Sarà importante optare per un formato lungo e spesso, come gli ziti. Da escludere, invece, spaghetti o linguine che si scuociono facilmente.

Si consiglia, inoltre, la tipologia di pasta rigata e non liscia per trattenere maggiormente il condimento. Perfette per la pasta al forno: le mezze maniche, i rigatoni e i paccheri. Da non dimenticare che la pasta secca andrà sbollentata prima di essere condita, senza mai farla cuocere del tutto.

Come condire la pasta in modo uniforme?

Il condimento è uno degli elementi più importanti per la buona riuscita del primo piatto. Si consiglia di prepararne leggermente in abbondanza per coprire tutta la teglia ed evitare parti più asciutte e secche. Per distribuire il condimento in maniera omogenea si consiglia di versarne un paio di mestoli in una ciotola e mescolarlo con la pasta. Poi, trasferire la pasta nella teglia e versare l’altro condimento, distribuendolo sempre accuratamente.

La scelta del condimento, ovviamente, è una questione di gusti. Per un condimento bianco si può optare per un mix di verdure o di carne macinata con l’aggiunta di funghi e piselli. In questo caso, la besciamella regalerà quel tocco in più per amalgamare il tutto.

La teglia: quale scegliere? Meglio inserire sul fondo la carta forno o il burro?

La prima regola da ricordare è che la teglia deve necessariamente essere alta. Per 8, massimo 10 persone, la teglia ideale è quella da 28×26.

Invece della carta forno, si consiglia di ungere il fondo della teglia con una noce di burro e un filo di pangrattato. Poi, unire anche un mestolo di besciamella. Il risultato sarà strepitoso!

Quali formaggi scegliere? Meglio scamorza o ricotta?

Anche la scelta dei formaggi è importante per una pasta al forno saporita e filante. Oltre alla besciamella si consiglia di inserire formaggi asciutti come scamorza o fontina.

Chi intende usare la ricotta, invece, dovrà ricordare di scolarla e poi condirla con un mestolo di sugo e un filo di besciamella. In questo modo si distribuirà più uniformemente.

Quanto tempo far cuocere in forno?

Per un primo piatto dalla cottura ottimale si consiglia di inserire la teglia di pasta dopo aver riscaldato il forno e far cuocere impostando la modalità statica alla temperatura di 180° C per circa 25 minuti (a seconda del forno, ovviamente). Infine, quasi al termine della cottura, impostare il forno a “grill” e cuocere per 5 minuti fino ad ottenere una gustosa gratinata dorata. Dunque, ecco come cuocere una pasta al forno semplice e gustosa.